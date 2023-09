"Za sve što žiga, kredit bez briga": Nenamjenski i zamjenski krediti ASA Banke uz besplatno zdravstveno osiguranje

Najveća domaća banka u Bosni i Hercegovini ASA Banka jučer je u Sarajevu održala konferenciju za medije na kojoj je predstavljen novi proizvod banke u sklopu akcije nenamjenskih i zamjenskih kredita. Nova ponuda ASA Banke po svojim karakteristikama jedinstvena je na bankarskom tržištu, jer donosi benefite koji su izuzetno važni za građane Bosne i Hercegovine.



Sve za građane

Potvrđujući poziciju istinskog domaćeg brenda koji uvijek radi u najboljem interesu bh. društva, ASA Banka je udružila snage sa ASA Central osiguranjem i Eurofarm poliklinikom, te kreirala novi nenamjenski i zamjenski kredit uz besplatno zdravstveno osiguranje.

- U fokusu našeg djelovanja jeste unapređenje kvalitete života građana Bosne i Hercegovine, kroz odgovoran odnos prema zdravlju. Proizvod „Kredit bez briga“ sa zdravstvenim osiguranjem koji danas predstavljamo, izdvaja se zahvaljujući posebnim pogodnostima poput dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja koje omogućava kvalitetniju brigu o zdravlju. Siguran sam da će naši klijenti vrlo brzo prepoznati vrijednosti novog proizvoda - kazao je Samir Mustafić, predsjednik Uprave ASA Banke.

Klijenti, korisnici kredita svoje preglede u okviru paketa zdravstvenog osiguranja ASA Central Osiguranja mogu obaviti u poliklinici Eurofarm, na više od deset različitih lokacija BiH.

Posebne pogodnosti

Kredit bez briga donosi i posebnu pogodnost za sve korisnike nenamjenskog i zamjenskog kredita, a to je fiksna kamatna stopa tokom cijelog period otplate kredita, s maksimalnim periodom otplate deset godina.

Na ovaj način rješavaju svako žiganje, od renoviranja stana, kupovine automobila, odmora iz snova do dosadnog žiganja na računu. Jednostavno rečeno, kredit bez briga je pogodan za sva finansijska žiganja. S obzirom na to da ponuda ovog kredita traje samo do kraja oktobra, pozivamo vas da svoja žiganja ostavite u prošlosti.