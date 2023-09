Šta čini IQOS boljom alternativom cigaretama?

Glavni uzročnik bolesti povezanih sa pušenjem predstavlja duhanski dim, koji nastaje sagorijevanjem cigarete i u zrak emituje više od šest hiljada štetnih materija, od kojih je oko 100 označeno kao štetno ili potencijalno štetno po zdravlje.

Da bismo se zaštitili od štetnih materija iz duhanskog dima, ključno je informisati javnost o bezdimnim alternativama koje mogu pomoći u smanjenju štete od pušenja.

Među tim alternativama, ističe se IQOS - uređaj koji omogućava konzumaciju bez sagorijevanja duhana ili stvaranja duhanskog dima. Ovaj uređaj nije samo manje štetna alternativa cigaretama za sve odrasle pušače koji bi inače nastavili pušiti, već i za ljude u njihovoj okolini, jer ih ne izlaže pasivnom pušenju.

Američka uprava za hranu i lijekove (FDA) svrstala u kategoriju proizvoda modificiranog zdravstvenog rizika i zaključila da je informisanje javnosti o smanjenoj izloženosti štetnim materijama pri korištenju ovog uređaja u službi promocije javnog zdravlja.

IQOS zagrijava duhan do mjere kada oslobađaju aerosol koji sadrži do 95% manje štetnih materija od duhanskog dima. On omogućava korisnicima konzumaciju bez dima, vatre i pepela. Eliminacijom duhanskog dima, IQOS rješava i problem zadimljenih prostora i neugodnih mirisa duhanskog dima na koži, kosi, rukama, namještaju, vozilu.

Važno je napomenuti da IQOS nije bez rizika za Vas i ljude u Vašoj okolini jer oslobađa nikotin koji izaziva zavisnost.