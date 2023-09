Spektakularni događaj: Sve je spremno za 9. po redu vertikalni maraton „Avaz Tower Running“

Želimo se posebno zahvaliti i našim trenerima – ALL IN Fitness i plesačima PLESNOG KLUBA Just dance, koji su dali svoj doprinos u vidu nastupa kako bismo ostvarili ovaj spektakularni događaj kao i Bash Burgeru i Vinariji Emporia koji će obogatiti našu trpezu.

Vaša podrška nam je omogućila da ovo postane tradicija i da promovišemo zdrav način života i sportski duh u našem regionu.

Nemojte propustiti priliku da budete dio ovog uzbudljivog događaja. Sutra se vidimo u Avaz Toweru, gdje ćemo zajedno stvarati nezaboravne trenutke i podsjećati se zašto je trčanje vertikalnog maratona tako posebno iskustvo.

Pratite nas na društvenim mrežama (@dnevniavaz) kako biste bili u toku sa svim dešavanjima i dielili svoje trenutke koristeći hashtag #AvazTowerRunning. Vidimo se na startnoj liniji u 09:30!



Za dodatne informacije i prijave, posjetite našu zvaničnu web stranicu: www.avaz.ba.