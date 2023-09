Iphone 15 pušten u prodaju s poboljšanim sistemom

AT Store je prva Mono Apple Authorized Reseller trgovina u Bosni i Hercegovini. Poslovnica AT Store SCC je dizajnirana i uređena po Apple standardima, a javnosti nudi prostor od preko 80 kvadratnih metara i gotovo 70% trgovine je kreirano od stakla. Opslužuje je tim certificiranih stručnjaka spremnih pružiti individualnu pomoć svakom posjetitelju. AT Store nudi kombinaciju Apple proizvoda, najkvalitetnije dodatne opreme i kvalificirane korisničke usluge, što je postalo amblem brenda. AT Store već 10 godina pruža klijentima u Bosni i Hercegovini najkvalitetnije i stabilne usluge kroz kompetentan tim certificiranih stručnjaka, trajno educiranih prema Apple standardima.