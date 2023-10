Predstavljen iPhone 15 i 15 Pro, te novi modeli Apple Watcha

Bosna i Hercegovina je, zajedno sa ostalim zemljama regije, počela sa prodajom jednog od najpopularnijih pametnih telefona na svijetu. Ekipa Dnevnog Avaza je dobila zvaničnu pozivnicu da prisustvuje početku prodaje modela iPhone 15. Na oficijelnoj Apple stranici smo pronašli informaciju da je kompanija AT Store d.o.o. jedini Mono Apple Authorised Reseller u BiH i da Apple preporučuje da kupci kupovinu obave isključivo u autoriziranom Apple dućanu. Apple je 12. septembra održao veliki događaj pod nazivom "Wonderlust" i predstavio svoju novu liniju mobitela i pametnih satova. Za početak cijelog događaja, prikazali su ispovijesti ljudi kojima je na neki način Apple Watch pomogao u otkrivanju zdravstvenih problema, ali krenimo redom. AT Store je 29.09.2023. predstavio novu liniju mobitela, iPhone 15, kao i nove pametne satove, Apple Watch Series 9 i Apple Watch Ultra 2, te službeno započeo sa prodajom.

Apple Watch Series 9 Predstavljen je nova serija Apple Watcha, koja se može pohvaliti novim S9 SoC-om. Riječ je o do sad najjačem SoC-u kojeg je Apple stavio u svoje pametne satove, a koji će korisnicima omogućiti bolju komunikaciju s glasovnom asistenticom Siri. Prema riječima Nermina Kaspera, menadžera poslovnice AT Store, S9 SoC je za 60 posto brži od svojeg prethodnika, što bi se trebalo odraziti u svakodnevnom korištenju.

Apple Watch Series 9 . AT Store Apple Watch Series 9 . AT Store

Apple Watch Series 9 ima novi zaslon koji se može pohvaliti maksimalnom svjetlinom od 2.000 nita. To je dvostruko više nego na prošlogodišnjem modelu. Predstavljena je i Double Tap značajka koju korisnici mogu koristiti za upravljanje pojedinim funkcijama. Ne radi se o značajki za "tapkanje" po satu, već o pokretu "pucketanja" prsta. Dakle, kad korisnik "pucne" prstima dva puta, Apple Watch će to detektirati i obaviti određenu radnju poput gašenja alarma ili odgovaranja na poziv. Novi modeli Apple Watcha bit će dostupni za kupnju u ružičastoj, zlatnoj, srebrenoj, crnoj i crvenoj boji. Zbog Appleove ekološke politike, više nema kožnih narukvica. Cijena za nove modele možete pogledati na AT Store zvaničnoj stranici. Apple Watch Ultra 2 Uz obični Apple Watch Series 9, predstavljena je i nova generacija Apple Watcha Ultra koja također dolazi s novim S9 SoC-om, poboljšanim zaslonom čija svjetlina ide sve do 3.000 nita, te značajkom DoubleTap. Dodan je novi brojčanik koji koristi cijeli zaslon, a baterija bi trebala trajati do 36 sati prosječnog korištenja, te do 72 sata u low power načinu rada. Cijena za novi Watch Ultra 2 iznosi 2.169 KM.

iPhone 15 . AT Store iPhone 15 . AT Store

iPhone 15 Obični model je dobio Dynamic Island, što znači da notch odlazi u - povijest. iPhone 15 može se pohvaliti Super Retina XDR zaslonom koji ima maksimalno deklariranu svjetlinu od 2.000 nita. Obični iPhone 15 ima 6,1-inčni zaslon, a Plus 6,7-inčni. Oba su zaštićeni keramičkom zaštitom. Dizajn kućišta je zaobljeniji, što znači da bi mobitel trebao bolje i čvršće ležati u ruci. No, to znači da nema više oštrih i ravnih rubova koji su nekim korisnicima bili izrazito atraktivni. iPhone 15 ima novi sustav kamera kojeg predvodi 48-megapikselni glavni senzor otvora blende f/1.6. Tu je i 12-megapikselni ultraširoki senzor koji za snimanje videa ima značajku Continuous Zoom.

iPhone 15 . AT Store iPhone 15 . AT Store

Kad je riječ o performansama, novi iPhone 15 koristi A16 Bionic SoC kakav je imao i prošlogodišnji iPhone 14 Pro. Koliko je točno povećanje kapaciteta u pitanju, nije rečeno. SoC dolazi s poboljšanim Ultra Widebandom, što bi trebalo rezultirati boljom FindMy funkcionalnošću. Predstavljena je i Roadside Assistance via Satellite značajka koja omogućuje korisnicima da u situacijama bez signala zatraže pomoć ako im se, primjerice, pokvari automobil. Značajka je trenutno dostupna samo u SAD-u, ali uskoro bi se mogla proširiti i globalno, kao i Emergency SOS. iPhone 15, kao što je i najavljivano, dobio je USB-C priključak. Dolazi u crnoj, plavoj, zelenoj, žutoj i ružičastoj boji. Cijena za početni model iPhonea 15 iznosi 2.219 KM, dok cijena za početni Plus iznosi 2.599 KM. Početni modeli dolaze sa 128 GB interne memorije. AT Store svojim kupcima nudi dvije godine garancije.

iPhone 15 Pro . AT Store iPhone 15 Pro . AT Store

iPhone 15 Pro Apple je predstavio iPhone 15 Pro i Pro Max koji sada imaju kućište od titana s PVD premazom. Zahvaljujući titanu, novi Pro modeli bit će najlakši do sada. Zasloni ostaju jednake veličine, 6,1 i 6,7 inča, ali su rubovi najtanji do sada, pa će se doimati većima.

iPhone 15 Pro . AT Store iPhone 15 Pro . AT Store

Što se tiče igranja, iz AT Storea kažu da je iPhone 15 Pro "najbolja platforma za mobilne videoigre na svijetu", ponajviše zbog značajki i performansi koje donosi A17 Bionic Pro. S druge strane, iPhone 15 Pro i Pro Max ima najbolji sustav kamera od svih Appleovih mobitela do sada. Glavni senzor ima 48 MP i daje oštre fotografije u svim uvjetima osvjetljenja.

iPhone 15 Pro . AT iPhone 15 Pro . AT

Kao i kod običnih modela, iPhone 15 Pro također će imati mogućnost automatskog detektiranja portreta. Uz glavni senzor, tu je i 12-megapikselni 3X telefoto senzor na Pro modelu. iPhone 15 Pro Max dobiva 12-megapikselni 5x telefoto senzor od 120 mm. Poboljšan je i 12-megapikselni ultraširoki senzor, koji sada može fotografirati i makro fotografije.

iPhone 15 Pro . AT Store iPhone 15 Pro . AT Store

„Određene modele imamo dostupne, ali zbog velike potražnje zalihe su vrlo male. Za kupce uz AT Store loyalty program nudimo i mogućnostu uštede uz Startne pakete za iPhone 15. Paket sadrži originalnu Apple Clear Case maskicu, Spigen zaštitno staklo za zaslon, Spigen zaštita za kameru i originalni Apple adapter za punjenje. To čini samo jedan startni paket. Postoji i Starter Paket Plus, ali toplo preporučujemo da posjetite našu stranicu i saznate više o startnim paketima. Samo u AT Storeu možete pronaći najveći broj originalnih Apple dodataka i opreme. Mi smo jedan veliki, uigran i istreniran tim i imamo dugogodišnje iskustvo. Naš algoritam poslovanja je dugi niz godina usavršavan, a sve sa ciljem da naši kupci dobiju izvanredno iskustvo kupovine. Sa nama ste u sigurnim rukama“, dodao je Kasper.

iPhone 15 . AT Store iPhone 15 . AT Store

AT Store je prva Mono Apple Authorized Reseller trgovina u Bosni i Hercegovini. Poslovnica AT Store SCC je dizajnirana i uređena po Apple standardima, a javnosti nudi prostor od preko 80 kvadratnih metara i gotovo 70% trgovine je kreirano od stakla. Opslužuje je tim certificiranih stručnjaka spremnih pružiti individualnu pomoć svakom posjetitelju. AT Store nudi kombinaciju Apple proizvoda, najkvalitetnije dodatne opreme i kvalificirane korisničke usluge, što je postalo amblem brenda.

AT Store je prva Mono Apple Authorized Reseller trgovina u Bosni i Hercegovini. . AT Store AT Store je prva Mono Apple Authorized Reseller trgovina u Bosni i Hercegovini. . AT Store

AT Store već preko 12 godina pruža klijentima u Bosni i Hercegovini najkvalitetnije i stabilne usluge kroz kompetentan tim certificiranih stručnjaka, trajno educiranih prema Apple standardima. AT Store Delta poslovnica se nalazi u Banjaluci i kupci imaju na raspolaganju oko 120m2 prostora i sa našim educiranim zaposlenicima možete demonstrirati snagu Apple uređaja. Jedina smo kompanija koja nudi originalne dodatke i uređaje, sigurnost i internacionalnu Apple garanciju, dodao je Marko Panić, store menadžer AT Storea Delta.