Concentrix i Webhelp potpuna kombinacija, stvaraju raznolikog globalnog CX lidera, dobro pozicioniranog za rast

Concentrix Corporation, vodeći globalni provajder usluga i tehnologija korisničkog iskustva (CX), danas je objavio da je zatvorio svoju kombinaciju s Webhelpom i da je integracija dvije kompanije u toku. Dok kombinovana kompanija finalizira svoj stalni naziv, ona će poslovati pod trgovačkim imenom Concentrix + Webhelp.

Ova kombinacija dodatno pozicionira Concentrix + Webhelp kao globalnog CX lidera, sa proširenim opsegom generativnih AI rješenja, digitalnih mogućnosti i usluga visoke vrijednosti. Također jača svoju CX vrijednost od kraja do kraja, s jednim od najsnažnijih, dobro izbalansiranih globalnih otisaka u industriji kako bi pomogao najboljim svjetskim brendovima da transformišu iskustva kupaca i postignu svoje poslovne ciljeve.

“Uzbuđen sam što ćemo zajedno krenuti na ovo novo putovanje i vjerujem da smo, uz naše kombinovane snage, u jedinstvenoj poziciji da redefiniramo industriju i dizajniramo, gradimo i vodimo budućnost CX-a za naše nevjerovatne i cijenjene klijente. Želim da se zahvalim našim game changer-ima širom svijeta koji su ovo omogućili. Zaista mi je čast da radim sa tako raznolikim i talentovanim timom,” rekao je Chris Caldwell, izvršni direktor Concentrix + Webhelp.

Kompanija također pozdravlja dva nova člana u odboru direktora, Olivier Duha i Nicolasa Gheysensa. Olivier je preduzetnik, filantrop, suosnivač i bivši izvršni direktor Webhelpa i obavljat će funkciju potpredsjednika odbora. Nicolas je partner u Groupe Bruxelles Lambert („GBL“), najvećem dioničaru kompanije nakon kombinacije Concentrix + Webhelp, i sa sobom donosi bogato investicijsko i iskustvo u radu odbora, podržavajući rast velikih i uspješnih preduzeća širom Evrope.

“Sretni smo što smo našem odboru dodali tako jake vještine s dubokim iskustvom u industriji korisničkog iskustva. Uz dodatak Oliviera i Nicolasa, proširujemo našu međunarodnu ekspertizu u vođenju velikih, složenih multinacionalnih kompanija na uspješnom putu rasta,” rekla je Kathryn Marinello, predsjednica odbora Concentrixa. Ova kombinacija je prekretnica, koja okuplja dva priznata lidera na tržištu sa komplementarnim kulturama, otiskom, mogućnostima i vizijom rasta u više od 70 zemalja.

Pri zatvaranju transakcija je procijenjena na približno 4 milijarde dolara, uključujući neto dug.

O Concentrixu + Webhelp

Zdravo, mi smo vodeći globalni provajder rješenja i tehnologije za korisničko iskustvo (CX). Kreiramo putovanja kupaca koja mijenjaju igru za neke od najboljih svjetskih brendova i za one koji mijenjaju svijet kakav poznajemo. Svaki dan dizajniramo, gradimo i pokrećemo CX koji pomaže brendovima da rastu širom svijeta i u budućnosti. Bilo da se radi o specifičnom rješenju ili o cijelom putu od kraja do kraja - imamo ga pokriveno. Mi smo strateški mislioci koji dizajniraju iskustva koja definiraju brend. Tehnološki entuzijasti koji grade pametnija rješenja. I operativni stručnjaci koji sve to vode i čine da to radi besprijekorno. U više od 70 zemalja i šest kontinenata, pružamo usluge u ključnim industrijskim vertikalama, uključujući tehnologiju i potrošačku elektroniku; maloprodaja, putovanja i e-trgovina; bankarske, finansijske usluge i osiguranje; zdravstvena zaštita; komunikacije i mediji; automobilska; i energetika i javni sektor. Concentrix Corporation posluje pod trgovačkim imenom Concentrix + Webhelp- Lokacija: gotovo svuda – posjetite concentrix.com da saznate više.