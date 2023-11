Lindex donirao sredstva organizaciji Think Pink za podršku u borbi protiv raka dojke

Lindex, koji već trinaest godina podržava borbu protiv raka dojke u Bosni i Hercegovini, uspješno je završio svoju Pink kampanju “I am still here”. Kampanja je usmjerena na prikupljanje sredstava, kroz prodaju grudnjaka, za podršku u borbi protiv raka dojke, a prikupljena sredstva su donirana organizaciji Think Pink, koja je jedna od vodećih organizacija u Bosni i Hercegovini koja se bavi osnaživanjem zdravlja žena.



Donaciju su uručili predstavnici Tiffany kompanije, franšiznog predstavnika za Lindex, g. Senad Lagumdžija i g. Faris Arifagić. “Kao predstavnik kompanije Tiffany, izuzetno mi je zadovoljstvo što smo u mogućnosti da ponovo, zajedno sa našim kupcima, podržimo ovako važnu inicijativu. Svjesni smo koliko je važno pružiti podršku ženama koje se bore sa rakom dojke, i to ne samo kroz financijsku pomoć, već i kroz podizanje svijesti o važnosti redovitih pregleda. Naša donacija organizaciji Think Pink je mali korak u tom pravcu, ali vjerujemo da će imati veliki uticaj. Nadamo se da će naša podrška inspirisati druge da se pridruže ovoj borbi,” izjavio je g. Lagumdžija.

Ova donacija je ostvarena zahvaljujući kupcima Lindexa a ista će se usmjeriti za psihosocijalnu pomoć ženama oboljelim od raka dojke u dva grada.

„Zahvaljujući našoj saradnji i rezultatima ove izuzetno važne kampanje koju provodi kompanija Lindex kompletan iznos doniranog novca bit će usmjeren za psihosocijalnu potporu korisnicama naših usluga u Think pink Centru u Sarajevu, te za podršku ovim aktivnostima oboljelim ženama u Mostaru. Program psihosocijalne podrške ženama koje se suočavaju ili su prošle kroz bolest predstavlja važnu kariku u procesu liječenja i izlječenja osoba oboljelih od karcinoma dojke, od procesa suočavanja sa dijagnozom, operativnim zahvatom te postoperativnim tretmanom usljed mastektomije i neželjenih efekata različitih terapija kojima se osobe oboljele od karcinoma dojke podvrgavaju. Hvala što ste prepoznali važnost ove vrste podrške i kao društveno–odgovorna kompanija podržali naše aktivnosti. Zahvaljujemo se i svima koji su kupovinom u mjesecu oktobru pomogli naša nastojanja da ženama oboljelim od karcinoma dojke pokažemo da nisu same. Nadamo se da ćemo nastaviti saradnju na projektima koji omogućavaju prevenciju bolesti i podršku ženama koje su se suočile sa dijagnozom,” izjavila je Nela Hasić, regionalna direktorica „Think pink – zajedno smo jedno“

Ova inicijativa od strane Lindexa je primjer kako kompanije mogu imati pozitivan uticaj na društvo, pružajući podršku i pomoć onima kojima je najpotrebnija. Lindex nastavlja da pokazuje svoju posvećenost borbi protiv raka dojke, pružajući ne samo financijsku podršku, već i podizanje svijesti o važnosti redovitih pregleda i istraživanja raka dojke.