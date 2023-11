Milion auto dijelova na jednom mjestu: Lansirana nova internet prodavnica auto dijelova u BiH

Inovativni portal je novost na našem tržistu, ali kod susjeda u Srbiji, ova kompanija već uspješno posluje već 4 godine i to sa dvije internet prodavnice www.autohub.rs i www.prodajadelova.rs . Mogu da se pohvale liderskom pozicijom na tržištu, konstantnim rastom broja korisnika i kupaca koji se vraćaju, izuzetno konkuretnim cijenama, kao i sve većim brojem porudžbina iz mjeseca u mjesec. Svaki rezervni dio kupljen u ovim prodavnicama se provjerava preko broja šasije, pažljivo pakuje i kupcima dostavlja na željenu adresu u roku od 1 do 2 radna dana. Pored toga, konstantno rade na unapređenju softvera, procesa rada korisničkog servisa i uvođenju dodatnih pogodnosti za kupce. Ove dvije internet prodavnice imaju najveći asortiman dostupnih auto dijelova u Srbiji koji raste iz mjeseca u mjesec zahvaljujući partnerstvima sa velikim brojem lokalnih i međunarodnih distributera dijelova. Kupci na raspolaganju imaju sistem podrške kroz stručan korisnički servis koji je dostupan putem chat-a, telefona, mejla, društvenih mreža i sl. U korisničkom servisu rade bivši auto serviseri i prodavci auto dijelova sa višegodišnjim a često i višedecenijskim iskustvom u ovoj oblasti, koji svoje znanje nesebično dijele sa kupcima i pomažu im da izaberu najadekvatniji dio za njihovo vozilo.

Amila Jažić, brend i marketing mendžerica Mojposao.ba portala govorila je o važnosti digitalnih transformacija svih kompanija, sa akcentom na digitalizaciju zapošljavanja. Iz ugla vodećeg portala za zapošljavanje na tržištu BiH, otkrili smo da ovakav vid zapošljavanja kompanijama olakšava proces i čini ga daleko efikasnijim i povoljnijim, obzirom da na raspolaganju imaju sve informacije o kandidatima, online prijave i testiranja, kao i specijalizovane sisteme za efikasniju komunikaciju poslodavca i kandidata. Digitalne transformacije nisu samo rezervisane za velike sisteme ili IT sektore, već su dio svih procesa i tu su da učine poslovanje efikasnijim.

Edin Alić, urednik Autoshop magazina nam je dodatno objasnio i stanje vozila u BiH - koja su najpopularnija vozila i koliko se zapravo dugo voze.Važnost održavanja u smislu pravovremenog održavanja i ugradnje ispravnih i adekvatnih dijelova je nešto što ne smije da se zanemari, jer se upravo time izbjegavaju skupi kvarovi. Kompleksnost autodijelova u smislu pravilnog pronalaženja je izazov i najvećim poznavaocima automobila te je zaista važna dobra informisanost, poređenje, odluka i podrška. Dodatno, Edin je nastavio i na temu digitalizacije složivši se sa prethodnom govornicom, pa se osvrnuo da je digitalizacija svuda – da su i u svijetu medija digitalizovali određene segmente, pa se čak pričom došlo i do digitalizacije samih vozila – od čisto mehaničkih sklopova do tableta i softvera koji će postati najvažniji dio vozila.

Događaju je prisustvovao i Amer Miralem poznatiji kao Dragon Garage, najveći influenser u oblasti automobilizma u BiH. U neformalnom razgovoru sa prisutnima, Amer je podijelio svoje iskustvo, kako izgleda život digitalnog preduzetnika, na koje je prepreke nailazio, i šta se sve promijenilo tokom svih ovih godina. Amer je istakao da se kao neko ko se cijeli život bavi potragom za kvalitetnim dijelovima koji mogu da unaprijede performanse automobila, izuzetno raduje pokretanju portala kao što je autohub.ba pomoću kojeg će konačno lako i brzo moći da pretraži sve dijelove koji su mu potrebni za realizaciju njegovih projekata.

Nikola Đurović, jedan od osnivača i direktor AutoHub.ba, u uvodnom izlaganju je govorio o osnivanju sopstvene kompanije, zašto je odabrao oblast internet trgovine auto dijelovima, kako se razvijalo poslovanje u Srbiji, kako je došlo do strateškog partnerstva sa INSPIRA grupom i kako je sve to dovelo do otvaranja internet prodavnice u BiH. Osvrnuo se i na marketinšku kampanju koja je krenula na tržištu BiH i najavio nastavak oglašavanja kroz neobične formate i reklame za jedan portal koji prodaje auto dijelove. U okviru svoje prezentacije istakao je da AutoHub.ba kupcima nudi BRZU, POVOLJNU i SIGURNU kupovinu.