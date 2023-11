Tehnomag vas poziva na nezaboravan shopping doživljaj tokom Black Friday shopping groznice!

I ove godine, očekujte nevjerovatne popuste, ekskluzivne ponude i vrhunsku tehnologiju po fantastičnim cijenama. Televizori, laptopi, mobiteli I tableti, bijela I ugradbena tehnika, mali kućanski aparati, uređaji za osobnu njegu, svi su oni na Tehnomag crnoj listi.



Pripremite i vi svoju crnu listu, jer je od petka, 24.11., počeo #BlackFriday u svim Tehnomag prodajnim salonima i traje do 30. novembra.

Fantastične uštede

Opremite svoj dom vrhunskim televizorima a sada I sa fantastičnim uštedama! Proširite svoj doživljaj pametne televizije u 4K rezoluciji na 58” Samsung televizoru, za samo 899.90KM I uštedite 400KM. Želite li gledati filmove na većem ekranu, birajte 65” Sony Google TV po fantastičnoj cijeni od 1599.90KM I sa 5 godina garancije ili pak 65” Panasonic Android TV za samo 1199,90KM.

Na crnoj listi potražite i Elit TV 42" za samo 359,90 KM ili Onyx Smart TV 50” za nevjerovatnih 499,90KM a za ljubitelje stvarno velikih ekrana birajte Onyx Smart TV 75” sa fantastičnom cijenom od 1299,90KM.

Ako ste pak u potrazi za televizorom koji će upotpuniti vaš prostor, ne samo funkcionalnošću nego i dizajnom, TehnoMag preporučuje Philips The One TV s prožimajućim osvjetljenjem Ambilight, 5 godina garancije, sa cijenom za 55” sjajnih 1169,90KM te za 65” 1459,90KM. Doživite kristalno jasnu sliku i uživajte u omiljenim filmovima i serijama kao nikada prije!

Za prave ljubitelje zvuka, Tehnomag je pripremio nevjerovatne Black Friday popuste na audio asortiman renomiranih brendova poput Panasonic-a, Sony-ja, Marshall-a, Philips-a! Iz Panasonica za zvuk kvalitete studijskog nivoa I osjećaj koji pokreće birajte TMAX10E liniju, po sniženoj cijeni od samo 369,90KM, i/ili bežične slušalice sa dugotrajnom baterijom, snižene 45% nevjerovatnih 59,90KM.

Bez obzira koju vrstu muzike volite, sve će zvučati fenomenalno u slušalicama Marshall Major IV Bluetooth sniženim 33% sjajnih 179,90KM. Ugrabite svoj komad Rock'n'rolla uz posebnu Black Friday cijenu na zvučniku Marshall, kultnog dizajna, Acton BT III Black, nevjerovatnih 379,90KM. Doživite zvuk savršenstva uz liniju Sony MHCV13, fantastičnih 499,90KM I pravite najbolje zabave ikad.

Obradujte sebi drage osobe

Razveslite sebe ili vama dragu osobu novim iPhone-om 11 64GB po sniženoj cijeni 999,90KM. Samsung Galaxy A serija nas iz godine u godinu oduševljava sve naprednijim funkcijama, ljepšim dizajnom a tokom Black Friday akcije i nevjerovatnom cijenom. Na Tehnomag Black listi obavezno potražite Samsung A34 6/128GB za samo 599,90KM i uštedite 150KM. Tu je i Xiaomi 12 Lite 8/128GB nevjerovatnih 599,90KM. Nemojte propustiti Motorolu E32 XT2227-2 PL 4+64 GC DS, State Grey po cijeni od 199,90KM.

Za strastvene gamere, Tehnomag donosi nevjerojatne Black Friday popuste na gaming asortiman. Potražite PlayStation 5 C chassis + EA SPORTS FC 24 VCH + FUT VCH po sniženoj cijeni od 1099,90KM ili Nintendo Switch konzolu fantastičnih 689,90KM.

Pronađite savršeni laptop po posebnim Black Friday cijenama. Od ultraprijenosnih do gaming modela, očekuje vas širok izbor brendova, za rad ili zabavu, izbor je na vama! Tehnomag iz ponude izdvaja laptop Lenovo IdeaPad 1 15ADA7 Gen 7 sa 16GB radne memorije I SSD-om 512GB, fantastičnih 949,90KM uz uštedu 450KM.

Steknite zdrave navike, pokrenite se uz praćenje cjelodnevnih aktivnosti i mnogih drugih uvida o vašem zdravlju i ciljevima uz popuste I do 69% na odabrane modele Fitbit pametnih narukvica i satova. Fitbit Inspire 2 pametnu fitness narukvicu potražite za samo 99,90KM dok inovativni pametni sat Sense koji vam pomaže da kontrolišete svoje zdravlje, od smanjenja stresa do praćenja otkucaja srca, možete pronaći po sniženoj cijeni, nevjerovatnih 399,90KM.

Transformišite svoju kuhinju i dom uz popuste na bijelu tehniku, frižidere, veš mašine i ugradbene aparate. Izvanredna prilika je da potražite moderne i funkcionalne uređaje, kako velike aparate tako i one male koji su velika pomoć kako u kuhinji tako i u ostatku doma. Obavezan stanovnik svake moderne kuhinje je Samsung NoFrost frižider elegantnog dizajna, za samo 799,90 KM. Fantastična prilika, jer štedite čak 300 KM. Imate malo slobodnog vremena u toku dana, pogledate prema sudoperu i shvatite da ste upravo izgubili svoj trenutak odmora… Više ne! Tehnomag je na Black listu uvrstio i mašinu za pranje suđa Bosch SMS46KI01E, kapaciteta 13 setova po cijeni od 799,90 KM, da vaš život učini lakšim.

Osvježite odjeću

Osvježite odjeću iz ormara uz Candy CSE C8LF-S sušilicu koja pruža nevjerojatnu učinkovitost sušenja, bez kompromisa na nježnost prema vašoj odjeći, sada samo 429,90KM I sa 5 godina garancije. Veš mašinu Bosch 9kg, 1400 o/min na Black Friday akciji ugrabite za nevjerovatnih 1099,90KM I sa 5 godina garancije.

U Tehnomag poslovnicama I na webu ćete sigurno pronaći najnovije kafe aparate, multipraktike, blendere, profi miksere, sokovnike, usisivače, pegle i mnoge druge male kućanske uređaje, kao i uređaje za ljepotu i zdravlje po extra sniženim cijenama. Pripremite kafu po vlastitim željama jednim pritiskom gumba svaki dan. Kafe aparat DeLonghi ECP 31.21ima sve što vam treba, a sada i odličnu cijenu, 249,90 KM, snižen čak 31%. Želite li okusiti kafu s Nescafe Dolce Gusto kapsulama, aparat za kafu Krups Genio S je sada samo 119,90KM.

Tokom hladnijih dana, osigurajte svoju dozu neophodnih vitamina, vrlo lako, uz Nutribullet PRO snage 900W a sada po cijeni od 159,90. Na Tehnomag Black listi je I Tefal multifunkcionalni električni express lonac 25u1 koji vam omogućava brzu i jednostavnu pripremu ukusnih jela, za samo 179,90KM. Upoznajte Ninja Foodi MAX Pro, inovativni uređaj koji donosi spoj zdrave pripreme hrane, grillanja i prženja zrakom, sve u jednom, a sada I za samo 479,90KM.

Tehnomag je i ovaj put za drage dame pripremio izvanrednu ponudu epilatora sa fantastičnim cijenama. Ne propustite Panasonic epilator ergonomskog dizajna sa 60 pinceta, fleksibilnom zakretnom, 30% širom glavom sa većim prekrivanjem tretiranog područja jednim potezom te pojednostavite i ubrzajte epilaciju za samo 89,90 KM. Beurer IPL uređaje za dugotrajno uklanjanje dlačica potražite po sniženim cijenama već od 279,90KM.

Na crnoj listi smo pronašli vjerovatno omiljeni uređaj većine dama, Rowenta rotirajuću četku Virtuose Ultimate Eperience a po specijalnoj cijeni možete je dobiti za samo 149,90 KM. Neka posebno mjesto u vašem domu zauzme BaByliss rotirajuća četka za kosu AS952E za samo 89,90KM, kao I pegla Elegance nevjerovatnih 99,90KM.

Ponuda za sve

Želite li stilizirati kosu na potpuno novi način, tu je Dyson Airwrap Long za sušenje I oblikovanje kose samo zrakom a sada I po sniženoj cijeni 1149,90KM. Iskoristite priliku za savršeno glatko peglanje uz Dyson Corrale peglu. Inovativna tehnologija s fleksibilnim pločama pruža nevjerojatne rezultate bez oštećenja kose, dostupna sada po cijeni 899,90KM. Uz Dyson štitite svoju kosu od pretjerane toplote i pomažete joj da ostane zdrava i sačuva prirodni sjaj.

Za jaču polovinu iz Black ponude izdvajamo aparat za brijanje Panasonic RW33, za iznimne rezultate glatke kože čak i pod tušem, sada samo 69,90KM. Učinite svoju svakodnevnu rutinu lične njege održivijom uz Panasonic Multishape za samo 139,90KM plus Cashback 40KM. Na crnoj listi je i višenamjenski trimer BaBylissForMan 10u1, kompletan set s trimerom i raznolikom kolekcijom dodataka za samo 89,90 KM.

Bez kabla. Bez problema. Učinkovito usisavanje! Ponos Dyson proizvodnje, dostupan u Tehnomagu i to sa fantastičnom Black Friday cijenom, Dyson V15 Detect Total Clean je tu da za vas kaže “zbogom” prašini I pozdravi poptpuno čist dom. Detect četka otkriva nevidljivu prašinu a opremljen je jakom baterijom koja mu omogućava do 60 minuta snažnog usisavanja. Sve to za samo 1299,90 KM, uz uštedu od 600 KM. Ukoliko pak želite model odlične kvalite a povoljnije cijene izaberite Dyson V8 Absolute, model 2023, snažan, svestran i tih, s tehnologijom raspetljavanja za samo 749,90 KM.

Tehnomag je uvijek raspoložen da nas sve spasi najmržih i najdosadnijih poslova. Ovaj put Black lista je bogata peglama, parnim stanicama, aparatima za vertikalno peglanje… Nema potrebe nosite izgužvanu odjeću, pegle za vertikalno peglanje će lako izravnati nabore na vašoj omiljenoj košulji ili haljini i za tren ste spremni za izlazak za samo 89,90KM. Snažna parna stanica koja čini njegu odjeće jednostavnom, Tefal SV8130E0 Pro Express 6.5 bara, dostupna je za samo 299,90KM! Sniženje od 38% je sigurno prilika koja se ne propušta!

Posjetite Tehnomag prodajne salone od 24.11. do 30.11.2023. i uživajte u extremno dobrim cijenama, ekskluzivnim ponudama, za gotovinsko i jednokratno kartično plaćanje, vrhunskih svjetskih brandova: Apple, Sony, Samsung, Philips, Panasonic, Bosch, Miele, Whirlpool, Indesit, Ariston, Candy, Dyson, Fitbit, BaByliss, Braun, Tefal, Rowenta, DeLonghi, Kenwood, Sharp, Hoover, Elit, Maglite, Xiaomi i mnogi drugi!

Želite li izbjeći gužve, sa par klikova ste na www.tehnomag.com gdje ćete iskusiti najbolje iskustvo online kupovine, uz brzu I sigurnu isporuku na teritoriji cijele BiH.

Crno nam se piše!

Vaš Tehnomag