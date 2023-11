Zigana tunel: Cengiz Insaat dobio IRF nagradu za inovativnu gradnju

Kompanija Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. dobitnik je prestižne nagrade za metodologiju gradnje tunela Zigana, a koju dodjeljuje Međunarodna putna federacija (IRF Global).

Sa svojih 14,5 kilometara dužine tunel Zigana najduži je tunel u Turskoj, a također se svrstava među najduže tunele na svijetu. To je dvocijevni autocestni tunel (2x2) izgrađen novom austrijskom metodom tuneliranja (NATM). Površina poprečnog presjeka tunela je 64,4 m². Maksimalna i minimalna površina iskopa su 127 m², odnosno 99 m².

Ukupna dužina tunela za autoceste, željeznice i podzemne željeznice, koji su završeni ili su u toku gradnje u Turskoj i inostranstvu, a na kojima je izvođač Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret A.S. dostiže 558 kilometara. Osim tunela Zigana koji je svojom ukupnom dužinom od 14,5 km najduži tunel u Turskoj i ujedno i najduži autocestni tunel u Evropi, Cengiz Inşaat Sanayi ve Ticaret A.S. je izgradio i tunel Ovit ukupne dužine 12,6 kilometara koji je ujedno četvrti po dužini tunela u Evropi, te tunel Ilgaz ukupne dužine 5,5 kilometara. Tri godine prije izgrađen je tunel Çamlıca u Istanbulu, a od 2016. ovim projektima upravljaju turski inženjeri zaposleni u kompaniji Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret A.S.