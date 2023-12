Budućnost počinje sada: Kompanija Hemofarm predstavila jedinstvenu STADA EXPO multimedijalnu platformu

Kompanija Hemofarm predstavila je, u Studenskom gradu u Banjaluci, jedinstvenu STADA EXPO multimedijalnu platformu posvećenu održivom razvoju.

STADA EXPO je multimedijalna izložba STADA grupe koja, kroz interaktivnu i održivu prizmu, prikazuje proizvodne procese u farmaceutskoj industriji, te na edukativan i inovativan način kombinuje nauku, tehnologiju, a prije svega, ljude koji stoje iza čitavog procesa. STADA EXPO svoj evropski put započeo je u Vršcu, nastavio kroz Rumuniju i Crnu Goru, da bi ovogodišnju turneju završio u Banjaluci.

„Hemofarm jeste farmaceutski lider u zemlji i regionu, ali ujedno i jedan od lidera održivog razvoja. Štedimo resurse, konstantno unapređujemo procese, ali prije svega brinemo o zdravlju ljudi i lokalnim zajednicama. Sve to prikazano je kroz ovaj jedinstveni projekat na mjestu gdje je budućnost, a to je banjalučki Univerzitet. Nadamo se da ćemo motivisati svakog pojedinca da zajedno koračamo prema održivoj budućnosti, a postoji li bolje mjesto za to od mjesta znanja“, rekao je rekao je Saša Urošević, direktor Hemofarma u BiH.