Banja Residence je od samog početka zamišljena kao "zeleni" objekat sa naprednim graditeljskim trendovima. Primjena zelenih terasa i ravnih terasa sa drvećem u velikim saksijama, koji od objekta prave malu zelenu oazu je glavni cilj.

"Ne bi ga se postidjele ni evropske metropole": Deling invest završio novi stambeni objekat . Banja Residence

Ova usvojena ideja, rezultirala je i osnovnim materijalom, a to je svijetlo drvo ili drveni dekor u kompaktnoj ploči. Volumeni potkrovlja svjesno su tamni kubusi, koji kao struktura "kuća na kući" pričaju novu priču. I treći elemenat je boja atrija koja je u ovom slučaju "boja sunca" i ona definiše dvorište.

U toku same izgradnje 85% stanova je prodato. Najveći stan se prostire na čak 320 m2, a javnost je zasigurno privukla i informacija da je jedan od penthousea prodat za 1,1 milion KM. Deling Invest više od jedne decenije niže uspjehe na području tržišta stanogradnje, a za prethodno realizovane projekte su dobili i međunarnodno priznanje na području arhitekture.