4. međunarodni sajam turizma „Banja Luka 2024“ od 1. do 3. marta

U Banjoj Luci se ove godine održava najveći turistički događaj u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini 4. međunarodni sajam turizma „Banja Luka 2024“ .

Sajam se održava u Sportskoj dvorani „Centar“ od 01. do 03. marta 2024. godine u Banjoj Luci, a radno vrijeme sajma je od 10 do 18 sati. Svečano otvaranje sajma predviđeno je 01. marta (petak) u 13 sati. Velika međunarodna sajamska manifestacija održava se u organizaciji kompanije „RS Consulting and Trade d.o.o. Banja Luka“ uz institucionalnu podršku resornih ministarstava, i to: Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine i Ministarstva trgovine i turizma u Vladi Republike Srpske. Značajnu podršku organizaciji manifestacije pružio je i Grad Banja Luka kao domaćin ali i brojne institucije i organizacije iz oblasti turizma iz čitave Bosne i Hercegovine.

- I ove godine, kao i prethodnih uz visok organizacioni i profesionalni nivo očekujemo da će sajam okupiti veliki broj izlagača iz svih krajeva regiona. U okviru kompleksa dvorane Centar na prostoru većem od 1.400 kvadratnih metara turističku ponudu, smještajne kapacitete, kulturu i običaje predstaviće više od 150 direktnih izlagača iz zemalja u okruženju. Izuzetna lokacija, u strogom centru grada, biće mjesto gdje će brojni posjetioci imati priliku da se upoznaju sa turističkim sadržajem i predstavnicima iz Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Grčke i Turske., rekao je predsjednik Uprave sajma Slaviša Kovačević.

Kao i prethodnih godina Međunarodni sajam turizma u Banjoj Luci biće mjesto susreta i umrežavanja brojnih turističkih radnika iz zemalja okruženja. Organizatori manifestacije u cilju povezivanja turističkih radnika organizovaće i niz pratećih edukativnih aktivnosti kao što su stručne konferencije, panel diskusije i slično. Isto tako za sve izlagače biće upriličen i bogat kulturno-zabavni program u gradu na Vrbasu kroz „Veče prijatelja sajma“ i „Banjalučko veče“.

- U tri sajamska dan, gdje je ulaz besplatan, za sve posjetioce pripremljena su iznenađenja kao i nagradne igre s poklon putovanjima, specijalni sajamski popusti, degustacije delicija iz različitih podneblja što je dodatni razlog za posjetu jedinstvenog sajma turizma u Banja Luci. Svi posjetioci dobiće priliku da sebi priušte ljetovanje po želji uz ekskluzivne popuste. Promovisaće se najrazličitije mogućnosti izbora kao što su porodnična putovanja, daleke i egzotične destinacije , putovanja za mlade, city break, odmor i oporavak u fantastičnim banjama, spa vikendi na planinama te eko i aktivni turizam kao i niz drugih mogućnosti izbora, dodao je Kovačević.

Postupak registracije, zakupa izložbenog prostora i dodatne opreme uz ostale informacije o sajmu objavljen je na internet stranici: www.banjaluckisajamturizma.com

Za sve dodatne informacije, možete se obratiti projektnom timu Sajma na

e-mail adresu: [email protected]

Dobro došli na 4. međunarodni sajam turizma „Banja Luka 2024.“