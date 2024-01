Posjetite novootvorenu poslovnicu kompanije Telemach BH u sarajevskom naselju Otoka

Kako bi se dodatno približila postojećim korisnicima, ali i onima koji će to tek postati, kompanija Telemach BH je 23. januara 2024. godine otvorila novu poslovnicu u Sarajevu, na adresi ul. Gradačačka 25, u naselju Otoka. RIječ je o još jednoj Telemach poslovnici s inovativnim i uzbudljivim look & feel ambijentom, koji objedinjuje vrhunsku tehnologiju, moderan dizajn i strateško korištenje prostora za još bolje korisničko iskustvo. Radno vrijeme je u terminima od 08:00 pa do 17:00 sati radnim danima i subotom do 13:00 sati.