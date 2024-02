Telemach predstavio novi EON Video Klub

Kompanija Telemach BH danas je lansirala novi EON Video Klub, koji transformiše iskustvo gledanja filmova i serija u vašem domu svojim modernim i inovativnim interfaceom, preporukama, personalizovanim odabirom sadržaja i funkcijom preuzimanja sadržaja za gledanje offline. Sve ovo je već dostupno svim EON korisnicima bez dodatnih troškova u okviru EON Video Kluba, sa preko 25.000 naslova filmova, serija i dokumentaraca, čineći Video Klub najvećom platformom videa na zahtjev u Bosni i Hercegovini.

Novi nivo iskustva gledanja sadržaja

EON Video Klub pruža još savremeniji pristup načinu na koji publika gleda i doživljava svoje omiljene filmove i serije. Dizajniran je da preporuči najgledaniji, najnoviji, žanrovski sadržaj u skladu sa onim što najviše volite da gledate, zadovoljava ukus svakog pojedinačnog korisnika, nudeći odabrani izbor sadržaja, čineći svaku filmsku večer posebnom.

Dodavanjem nove mogućnosti preuzimanja sadržaja i gledanja offline na vašem mobilnom telefonu ili tabletu, EON Video Klub pruža mogućnost da svoje omiljene emisije, filmove i serije gledate bilo kada i bilo gdje.

EON platformu je razvio United Cloud, centar za istraživanje i razvoj United Grupe, osiguravajući da višestruko nagrađivani EON nastavi da nudi superiorno korisničko iskustvo, uključujući i sigurno okruženje za djecu EON Kids, kao i Sports mode, između ostalih naprednih funkcionalnosti.

Beskrajna zabava na jednom mjestu

U okviru EON Video kluba možete uživati u vrhunskom filmskom i serijskom sadržaju, o kojem svi pričaju, a dostupni su vam u HBO OD, CineStar Premiere Plus, Pickbox NOW, Hopster, Nick+ National Geographic, Marquee, Nova Plus i mnogim drugim katalozima.

Admir Drinić, generalni direktor kompanije Telemach BH, je rekao: "Unapređenje EON Video Kluba pokazuje našu posvećenost inovacijama. Naša strategija, fokusirana na budućnost, osigurava nastavak razvoja EON-a, donoseći napredne funkcije i još bogatije iskustvo gledanja našim korisnicima, učvršćujući Telemachovu poziciju lidera u zabavi ‘’on demand’’.