„Prijave i Open day“ - Ljetna škola engleskog jezika za učenike iz BiH na prestižnom Cambridgeu

Kao i do sada, kroz naših 13 godina putovanja u Cambridge, i ove godine očekujemo formiranje grupe polaznika za Cambridge iz Bosne i Hercegovine.

• u Sarajevu, dana 16.03.2024. u vremenu od 11h do 13h

Osim učešća u internacionalnom okruženju učenika iz cijelog svijeta, program nudi paralelno i niz obilazaka i atrakcija Cambridgea, Londona (St. Paul’s Cathedral, the Millennium Bridge, Shakespeare’s Globe Theatre, the London Eye, Big Ben & Horse Guards Parade, Trafalgar Square and St James’ Park), i ostalih znamenitosti Engleske.

Sve informacije i Prijavnica za ljetnu školu engleskog jezika “Cambridge 2024”, na web stranici agencije Libar. Prijave primamo do popunjavanja grupe.

Prijave do 20.03.2024. Termin: 28.07.2024. do 11.08.2024.

Broj polaznika: 25 učenika. Dob polaznika: 13 do 17 godina

Agencija Libar je službeni predstavnik Studio Cambridge U.K. za BiH, u organizaciji ljetne škole engleskog jezika u Cambridgeu, od 2011. godine.