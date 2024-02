Kako pobijediti prehladu i gripu?!

Hladnije vrijeme i virusi

Vjerovatno ste se uvijek pitali zašto baš zimi, kada je hladnije, češće oboljevamo od prehlade i gripe? Jesu li virusi tada prisutniji u zraku, odnosno zašto smo podložni infekcijama zbog kojih obično završimo u krevetu? Razlog se krije u činjenici da na jesen i zimu više vremena provodimo u zatvorenim prostorijama te smo tako izloženiji različitim patogenima među kojima su najčešći virusi prehlade i gripe. Često pranje ruku i držanje distance najbolja su prevencija, ali ni to nas uvijek neće spasiti jer statistike kažu da odrasle osobe prosječno imaju prehladu od dva do četiri puta godišnje, dok djeca i do deset puta. Od virusa gripe oboljeva se nešto rjeđe, ali je zato oporavak duži.

Bezvoljnost, grlobolja, kašalj, začepljen nos, povišena temperatura, manjak energije… Najradije bismo se čarobnim štapićem riješili svih simptoma prehlade i gripe, ali ipak za to će nam biti potrebna dva saveznika – strpljenje i odgovarajući preparati.