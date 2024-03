Pregledaj se i učini dobro za sebe

Mjesec mart, na našim prostorima, uglavnom prolazi u znaku cvijeća, bombonjera i različitih poklona, ali postoji nešto što svaka žena, u svako doba godine, treba da “pokloni” sebi, a to je preventivni pregled. Ipak, svakodnevne obaveze sa kojima se susreće većina žena, često čine da one zaborave na ono osnovno, a to je da vode računa o svom zdravlju.