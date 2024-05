Uvijek dobra city break opcija: 7 atrakcija za savršen beogradski provod

Beograd je u svako doba dana i u svako doba godine odlična destinacija za kompletan i zaokružen odmor. Odakle god dolazite iz regije, u par ste sati u srpskoj prijestolnici. Bilo da dolazite avionom ili kopnenim prijevozom, ne čeka vas dug i naporan put. A ono što vas čeka je sadržajima bogat grad, srdačni domaćini koji će vas uvijek dočekati s osmjehom i raširenih ruku, s rakijicom za topao početak druženja. Bilo da putujete zbog upoznavanja nove zemlje i kulture, bilo da volite na putovanju dobro i raznoliko pojesti i popiti, bilo da vas zanima aktivniji odmor u prirodi uz bicikl, park, rijeku ili jezero, bilo da sanjate ludi cjelonoćni provod uz novo ili staro društvo, Beograd će vam omogućiti da ostvarite svaki san koji ste sanjali. Teško je u jednom članku navesti što je sve zanimljivo i vrijedno posjeta u glavnom srpskom gradu. Odabir ovisi i o dobu godine, o tomu jeste li u gradu vikendom ili preko tjedna, koji su vam afiniteti, jeste li s obitelji ili s prijateljima… no ni u jednom od slučajeva vam neće biti dosadno. U nastavku smo istaknuli 7 lokacija ili atrakcija zbog kojih će Beograd biti zanimljiv u proljetnom i ljetnom periodu koji je ispred nas. Sigurni smo da ćete pronaći nešto za sebe i krenuti na put!

Beton hala

Mjesto na kojem se savršeno sljubljuju hrana i odličan provod, Beton hala spada u top gastronomske lokacije glavnog srpskog grada. Niz je to vrhunskih restorana s raznolikom gastronomskom ponudom koja ide od domaće srpske, preko regionalne i internacionalne… pa do kreativnih kombinacija svih ovih kuhinja. Čeka vas kulinarsko putovanje kroz cijeli svijet! Uz sve će vas to, dok uživate u hrani, osvježavati lagani povjetarac s rijeke Save. Beton hala smještena je na desnoj obali rijeke, ispod Kalemegdana, s pogledom na Novi Beograd i ušće Save u Dunav. Iako je u samom centru grada, parking nije problem budući da se na krovu hale nalazi parking s preko 400 mjesta za automobile, što je još jedan veliki plus za odabir upravo ovog kompleksa za upoznavanje beogradske gastronomske scene.