Poljoprivredni kredit uz 35% grant sredstava

Razvojna banka FBIH u saradnji s Federalnim ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, predstavlja inovativnu kreditnu liniju s povoljnim uvjetima kreditiranja kako bi potaknula dugoročni razvoj poljoprivrede. Ova prilika ne samo da pruža podršku poljoprivrednim proizvođačima, već im osigurava i nepovratna sredstva u visini od 35% od vrijednosti projekta.

Kreditna linija namijenjena je pravnim licima registriranim u skladu s važećim zakonskim propisima za obavljanje poljoprivredne djelatnosti. Prate je povoljni kreditni uvjeti i to fiksna kamatna stopa, fleksibilni rok otplate od 18 mjeseci do 15 godina uz grace period do 36 mjeseci te dobivanje nepovratnih sredstava u obliku granta u visini od 35% od vrijednosti projekta. Koncept financiranja investicijskih projekata podrazumijeva:



• 35% sredstava - grant sredstva Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

• 15% sredstava - vlastita ulaganja korisnika

• 50% sredstava - kredit Razvojne banke FBIH

Ova kreditna linija je namijenjena finansiranju raznih segmenata poljoprivredne proizvodnje, uključujući ratarske i povrtlarske kulture, stočarstvo, peradarstvo, pčelarstvo, ribarstvo te izgradnju infrastrukture u prehrambenoj industriji poput pakirnica, sortirnica, hladnjača i ostalih pogona.

Sve detaljne informacije o ovoj kreditnoj liniji dostupne su na službenoj web stranici, a zainteresirani se mogu obratiti direktno Razvojnoj banci FBIH putem e-mail adrese [email protected] ili posjetom u Centralu banke u Sarajevu kao i poslovnicama u drugim gradovima.

Ova inicijativa ne samo da podržava trenutačne poljoprivredne potrebe, već pruža održivo rješenje za budući razvoj sektora.