Ovu subotu rezervišite za Ljetni OREA Art Market: Kreativnost, održivost i humanost na jednom mjestu

8. OREA Art Market donosi ljeto u Botaničku baštu Zemaljskog muzeja u Sarajevu predstavljajući ukupno 43 kreativca iz BiH, Srbije i Hrvatske. Pored ponude unikatnih kreacija i rukotvorina i sjajne atmosfere, OREA Art Market će ovaj put biti u znaku održivog poslovanja i ekološke odgovornosti, predstavljajući brendove opredjeljene ka očuvanju prirode, korištenju recikliranih materijala i organskoj proizvodnji.

Tradicionalno, Art Market, donosi ljetnu atmosferu i pozitivnu energiju pružajući posjetiocima još ljepši ugođaj obnovljene Botaničke bašte Zemaljskog muzeja.

“U svoje kalendare zabilježite 8.6. od 11:00 do 18:00 sati i uz dobru muziku, puno zabave za djecu i odrasle, ukusnu hranu i besplatna osvježenja, te brojne nagradne igre provedite narednu subotu na najbolji mogući način. Bilo da želite shoppingovati, družiti se s porodicom i/ili prijateljima, uživati u hladovini botaničke bašte, razgledati postavke muzeja ili plesati uz ritmove DJ-a, sve ćete to pronaći na jednom mjestu” ističu organizatori i podsjećaju kako je OREA Art Market jedinstveno mjesto za promociju i prodaju unikatnih bh. proizvoda te umrežavanje malih biznisa koji svojim poduzetničkim idejama doprinose jačanju kreativne industrije u BiH ali i sinonim dobre zabave za cijelu porodicu.

Više od 85% brendova na OREA platformi već primjenjuje neke od održivih praksi u svom poslovanju, a 82% primjenjuje ili uzima u obzir smanjenje otpada.

„Ovaj put fokus smo stavili na brendove koji to rade najuspješnije kako bismo motivisali i druge kroz našu “Verified kategoriju” platformu samo za registrovane brendove i one koji primjenjuju održivo i odgovorno poslovanje a koju smo realizovali zahvaljujući Challenge to Change projektu koji finansira švedska Vlada. To su sve mali i srednji biznisi koji moraju biti efikasni i koristiti sve moguće načine da uštede novac i materijale.“ - ističe Senita Slipac jedna od osnivačica OREA platforme i dodaje kako će i sam predstojeći Art Market biti organiziran uz maksimalno smanjenje otpada i reciklirajući sve korištene materijale.

Centralni dio događaja su kreativci, ove godine njih 43 sa OREA platforme iz BiH, Hrvatske i Srbije. Od odjeće i obuće, torbi, nakita i modnih dodataka, do igračaka i drugih proizvoda – jedinstveni su proizvodi koje birate na još jednom OREA Art Marketu.

Kako bi cijela porodica uživala i ove godine tokom Art Marketa organizirani su i sadržaji za djecu. Za mališane je organizirana predstava u 12:00 sati te šest kreativnih radionica koje vode OREA izlagači.

Osvježenje za sve posjetioce možete pronaći na štandovima Manuel Caffea i Leda vode, ali vam preporučujemo da posjetite i Rimmel, Bourjois i Max Factor štand gdje za kupovinu od 100 KM i više, možete preuzeti poklon a Telemach BH je za vas pripremio Kolo sreće pa ih posjetite i saznajte koje sve sjajne poklone možete osvojiti. Ne zaboravite tokom obilaska Marketa pronaći Galenika hostesu i ponesite sa sobom jedan od njihovih sjajnih proizvoda. UniCredit Bank je obezbijedila kartično plaćanje i prvih 150 kupaca nagrađuju cekerom na OREA Info Pultu. Visa kao platni partner Art Marketa daruje poklon prilikom plaćanja Visa karticom i 10KM vauchera koji možete iskoristiti na OREA platformi, a ukoliko plaćate putem OREA platforme ostvarujete i dodatni popust do 25%. Inside by Ećo će opremiti sponzorski kutak izvanrednim namještajem i detaljima za opremanje interijera, dok će Avlyija Landscape studio Botaničku baštu učiniti još ljepšom.

Art Market je već tradicionalno mjesto susreta, zabave, odlične ponude i kupovine unikatnih ručnih radova, ali istovremeno i društveno odgovoran projekat na kojem se prikupljaju sredstva za podršku radu Udruženja Srce za djecu oboljelu od raka. Tako će i ovaj put sav prihod od ulaznica kao i dio od prodaje rukotvorina, uz prihod od prodaje srećke Horoscop Lutrije BiH, biti doniran za potrebe Roditeljskih kuća u Sarajevu i Tuzli i Udruženju Srce za djecu oboljelu od raka. U dosadašnjim aktivnostima u okviru OREA Art Marketa prikupljeno oko 50.000 KM.

Važnost jačanja kreativne industrije, malih obrtnika i održivog poslovanja u BiH ove su godine prepoznali brojni partneri, sponzori i prijatelji Art Marketa koji su već godinama podrška u organizaciji i promociji OREA Art Marketa među kojima su: Kanton Sarajevo, Grad Sarajevo, Općina Centar kao dogogodišnji partneri kao i platni partner Visa.

Tu su i sponzori i prijatelji: UniCredit Bank, Škoda powered by Porsche, Max Factor, Rimmel, Bourjois, Galenika, Telemach BH, Lutrija BiH, Challenge to Change 3.0, CasaDiCampara, Inside by Ećo, Leda voda, Manuel Caffe, Gama AA Security i Europlakat.

Medijski pokrovitelji Art Marketa su Klix, Gracija, RSG radio i Antena radio.