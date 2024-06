Sound Beyond: Nova energija elektronske scene 22. juna u Sarajevu

Armin, dugogodišnji vlasnik kultnog sarajevskog kluba Silver and Smoke, već je dobro poznat u muzičkim krugovima. Njegov klub je postao sinonim za kvalitetne elektronske noći i mjesto okupljanja za sve one koji žele uživati u najboljoj muzici. Calkins, s druge strane, kao iskusni DJ, već dugo vremena doprinosi sceni svojim setovima i strastvenim pristupom muzici. Zajedno, Armin i Emir, od 2019. godine, udružili su snage u projektu Sound Beyond, s ciljem da podignu standarde i pruže Sarajevu iskustva kakva do sada nije imalo prilike doživjeti.