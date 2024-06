Konačno u BiH: BAT predstavio najnoviji glo HYPER PRO uređaj za zagrijavanje duhana

• glo HYPER PRO nudi novu HeatBoostTM tehnologiju za unaprijeđeni ukus i zadovoljstvo potrošača



• Hyper Pro sadrži novi EasyView™ ekran, premium Amoled displej, koji prikazuje sve što trebate znati o postavkama uređaja i sesijama

• BAT postaje prva kompanija iz industrije koja je na tržištu BiH prisutna sa svim kategorijama bezdimnih proizvoda sa smanjenim rizikom u odnosu na cigarete

• BAT je u posljednje tri godine investirao više od 1,4 milijarde eura u razvoj, komercijalizaciju i nauku iza portfolija duhanskih i nikotinskih proizvoda sa smanjenim rizikom*

BAT, vodeća globalna kompanija sa širokim izbor duhanskih i nikotinskih proizvoda te sa snažnim poslovanjem u BiH, organizirala je večeras u Sarajevu događaj na kojem je po prvi put predstavila svoj glo uređaj u najnovijoj glo HYPER PRO izvedbi, koji je posljednja riječ tehnologije, kada se radi o uređajima za zagrijavanje duhana.

Zahvaljujući modernom i elegantnom dizajnu, u kombinaciji sa vrhunskim korisničkim iskustvom prilikom korištenja, novi glo HYPER PRO donosi iskorak u iskustvu zagrijavanje duhana i do sada je oduševio punoljetne korisnike duhanskih proizvoda širom Hrvatske, Srbije, Italije, Poljske, Japana i drugih zemalja u kojima je do sada predstavljen ovaj najnoviji uređaj kompanije. Korisnici u BiH dobili su priliku postati dio manjeg broja zemalja u kojima BAT posluje globalno, a u kojima je dostupan najnoviji glo HYPER PRO.

Predstavljanjem novog glo HYPER PRO uređaja BAT postaje prva kompanija iz industrije koja je na tržištu BiH prisutna sa svim kategorijama bezdimnih proizvoda, e-cigaretama, nikotinskim vrećicama i sada grijanim duhanskim proizvodima glo HYPER PRO koji se koriste s duhanskim proizvodima. Pružanje što šireg izbora alternativnih proizvoda smanjenog rizika* ključan je dio ispunjenja korporativne svrhe BAT-a, a to je stvaranje Boljeg sutra (A Better Tomorrow™) gradeći Bezdimni svijet. Strateški cilj kompanije je prebaciti pušače sa cigareta na alternativne proizvode smanjenog rizika* i postati dominantno bezdimni biznis do 2035. godine.

Iz BAT-a su naglasili značajan pozitivan doprinos BiH privredi. BAT ima nacionalnu pokrivenost, uz korporativne urede BAT-a i iNovina, imaju i preko 400 kioska iNovina diljem zemlje. BAT u BiH direktno zapošljava preko 1000 ljudi, a indirektno kroz mrežu lokalnih dobavljača podržavaju i veći broj radnih mjesta. Kompanija je u državni budžet BiH kroz akcize, poreze i doprinose u 2023. godini uplatila 336 miliona KM.

„glo HYPER PRO je puno više od uređaja, jer je perfektna kombinacija tehnoloških inovacija i sofisticiranog dizajna. Dizajniran je da svakodnevne trenutke učini izvanrednim zahvaljujući uvođenju novih tehnologija, poput pametnog LED ekrana i HeatBoost sistema indukcionog zagrijavanja. Sva unaprijeđena nisu se dogodila slučajno, već su rezultat osluškivanja potreba naših vjernih korisnika. Nama je najvažnije zadovoljstvo skoro devet miliona punoljetnih glo korisnika širom svijeta. Vjerujemo da će uređaj biti dobro prihvaćen i u BiH, a sigurno će pojačati našu tržišnu poziciju kao jedine kompanije u industriji sa prisutnim svim kategorijama bezdimnih proizvoda smanjenog rizika* u BiH“, rekao je Johan Baguca, direktor BAT-a BiH.

glo HYPER PRO se izdvaja novom HeatBoostTM tehnologija indukcionog zagrijavanja, koja pruža intenzivniji ukus u Boost modelu rada i bolje iskustvo konzumacije, u trajanju od 3 minute. Također, trajanje sesije u standard modelu rada je do 30 sekundi duže u odnosu na prethodne modele uređaja (iznosi 4,5 minute), a moguće je ostvariti do tri uzastopne sesije.

Posebno važna inovacije je uvođenje smart EasyView LED ekrana, prvi put u kategoriji uređaja za zagrijavanje duhana, koji omogućava korisniku da kontroliše konzumaciju u svakom trenutku. Na ekranu se prikazuju informacije o izabranom načinu rada, statusu baterije, pripremi sesije i preostalom vremenu trajanja konzumacije. Uređaj posjeduje i znatno unaprijeđenu bateriju, koja se puni do sto posto za samo 90 minuta.

„Ponosan sam što je sada nakon predstavljanja glo HYPER PRO uređaja kompletan Adria klaster, u koji pripada BiH, tržište sa prisutnim svim kategorijama proizvoda smanjenog rizika* koje smo razvili u BAT-u. To je iznimno važno za BAT i za budućnost našeg biznisa. Nama je ključno ponuditi što širi izbor tih proizvoda koji našim korisnicima, odraslim pušačima, osiguravaju alternativu smanjenog rizika u odnosu na cigarete. BAT je u posljednje tri godine investirao više od 1,4 milijarde eura u razvoj, komercijalizaciju i nauku iza portfolija duhanskih i nikotinskih proizvoda sa smanjenim rizikom*. Uz napore nas kao industrije, za prihvatanje tih proizvoda važno je postojanje kvalitetne regulacije koja prepoznaje razlike između cigareta i proizvoda smanjenog rizika te potencijal tih alternativnih proizvoda za odrasle pušače“, zaključio je Zvonko Kolobara, generalni direktor BAT Adria klastera.

Uređaj glo HYPER PRO već je dostupan na kioscima iNovina i drugim prodajnim mjestima širom Bosne i Hercegovine.

* Na osnovu težine dokaza i pod pretpostavkom potpunog prelaska sa pušenja cigareta. Ovi proizvodi nisu bez rizika i izazivaju zavisnost.