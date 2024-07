U susret ljetu i turističkoj sezoni učenici Srednje škole Konjic u okviru Dana grada Konjica predstavili mobilnu aplikaciju “Konjic Discover”

Ovo je jedinstvena mobilna aplikacija i trenutno jedina koja se odnosi na Konjic.

Zadovoljstvo je raditi sa učenicima, koji žele kreirati projekte koji su korisni ne samo za našu zajednicu, već i sve one koji posjećuju ili planiraju posjetiti Konjic. Promocija Konjica, kakvu su oni osmislili uz našu mentorsku podršku i podršku projekta Welcome to Konjic od velike je važnosti za sve, naročito u susret ljetu i ljetnoj turističkoj sezoni - kazala je Emina Lizde, profesorica IT grupe predmeta u Srednjoj školi Konjic.

Trudimo se biti podrška našim učenicima za sve njihove ideje. Projekat je idealna prilika da učenici pokažu svoje vještine i da praktično upotrijebe svoje stečeno znanje - kazala su direktorica Srednje škole Konjic Enisa Karkelja, čestitajući učenicima i profesorici na dosadašnjim aktivnostima i postignutim uspjesima.

Učenici su tokom prezentacije prisutnima podijelili stikere sa kodom aplikacije, koji su postavljeni na frekventnim mjestima u Konjicu, koje turisti najčešće posjećuju.