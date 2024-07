“VRATA RAJA” OD 160 MILIONA EURA: Novi luksuzni hotelsko-rezidencijalni kompleks niče na najljepšoj plaži Jadranskog primorja u Ulcinju

“Cilj nam je da u novembru osiguramo početak gradnje, a plan je da cijeli projekat realizujemo u periodu od tri do četiri godine. Vjerujemo da ćemo ovim projektom obogatiti turističku ponudu u regionu, i svima koji to žele da omogućimo novu adresu luksuza na najljepšoj plaži jadranskog primorja. “Porta Rai” će biti destinacija za kvalitetan odmor i relaksaciju, ali i mjesto gdje se susreću kultura, ekskluzivitet i priroda”, rekao je Dragan Lučić, direktor Dobrov & Family Group za Crnu Goru.

DOBROV & FAMILY GROUP

Dobrov & Family Group je međunarodna grupacija u privatnom vlasništvu sa preko 35 godina iskustva u industrijskom i proizvodnom razvoju. Osnovna strategija je izgradnja održivog, inovativnog i konkurentnog poslovanja koje generiše stabilne prihode za dugoročni rast ovog porodičnog preduzeća. Glavne aktivnosti grupe obuhvataju ugostiteljstvo, property development, preduzetnički kapital i ulaganje u obnovljivu energiju. Poslujući širom Evrope, Dobrov & Family Group ima širok portfolio projekata u Češkoj Republici, Švajcarskoj, na Kipru, u Crnoj Gori i Nemačkoj. Nagrađivani stambeni projekti u Češkoj Republici ističu posvećenost izvrsnosti i kvalitetu ove kompanije. Kao jedan od vodećih privatnih investitora u turizmu u Crnoj Gori, Dobrov & Family Group sa uspehom razvija različite projekte mešovite namene. Kompanija je posvećena promovisanju ljudskog napretka kroz vrijednosti kao što su poštenje, otvorenost, društvena odgovornost, poštovanje drugih i spremnost na saradnju.

KARISMA HOTELS & RESORTS

Karisma Hotels & Resorts je svjetski priznata grupacija luksuznih hotela koja posjeduje, upravlja i razvija impresivan portfolio u Latinskoj Americi, Karibima i Evropi sa više različitih brendova poput Nickelodeon Hotels & Resorts, Margaritaville Island Reserve®️ by Karisma, Margaritaville Beach Resort Ambergris Caye, BOR Hotel by Karisma i Azul Beach Resorts by Karisma. Grupacija je više puta nagrađivana najvišim priznanjima u industriji, uključujući prestižne Conde Nast Traveler's „Top 30 Hotels in Cancun“, World Waterpark Association „Leading Edge Award", Travel Weekly „Magellan Awards“, kao i AAA „Five Diamond Award“ i „Four Diamond Award“. Karisma Hotels & Resorts je fokusiran na podršku zaposlenima i zajednici, istovremeno pružajući gostima autentična iskustva, dobijajući globalno priznanje za svoj autentični i kreativni pristup menadžmentu u ugostiteljstvu i u inovacijama u hotelijerstvu.

Kliknite na link za više informacija o Karisma Hotels & Resorts.