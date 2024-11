Trivan: Stalna edukacija jedini put do potpune zaštite dece na internetu

Generalna direktorka kompanije m:tel Jelena Trivan, učestvovala je na konferenciji „Sigurno surfovanje: Bezbedna i odgovorna upotreba interneta kod dece i mladih,“ gdje je govorila o ulozi m:tel-a kao telekom operatera u zaštiti djece i mladih od rizika u digitalnom svijetu.

U svom izlaganju, Trivan je naglasila da svi moramo biti svjesni svoje odgovornosti u digitalnom društvu i podsjetila na ciljeve i planirane aktivnosti društveno odgovorne kampanje „Ne zatvarajmo oči! Zaštitimo djecu na internetu“ koju kompanija m:tel realizuje u partnerstvu sa UNICEF-om BiH i Plavim telefonom, a koja je u kratkom vremenu podstakla javnost cijele regije da razmišlja o temi koja se tiče svih nas.

„Dok telekom operateri jure profit, mediji klikove, a influenseri lajkove – deca provode do 8 sati dnevno na internetu, i to uglavnom izloženi opasnim sadržajima. Prema relevantnim istraživanjima, svako treće dete je preživelo neki vid nasilja na internetu, a samo jedna trećina zatraži pomoć i to uglavnom od vršnjaka. I naša kampanja i softveri za filtriranje sadržaja koje smo obezbedili školama neće imati rezultat ako ne radimo na edukaciji i odgovornosti, jer smo svesni da se razvoj novih tehnologija ne može zaustaviti“, izjavila je Trivan i naglasila da bi u skorijem vremenu internet i društvene mreže mogle postati ozbiljan oblik zavisnosti, koji već sada pokazuje svoje lice kod tzv. pseudoautizma, te slabog govora djece koja mnogo vremena provode pred ekranom.

U diskusiji su osim Trivan, učestvovali i ministar informisanja i telekomunikacija Repubike Srbije Dejan Ristić, glavni i odgovorni urednik dnevnog lista ,,Alo“ Vasilije Papović, kao i pomoćnik glavnog i odgovornog urednika ,,Novosti“ za digitalna izdanja Andrijana Nešić.