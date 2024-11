Rezultati potvrdili da je OREA Art Market više od sajma.

Deveti OREA Art Market u Sarajevu još jednom je dokazao da je mnogo više od običnog prodajnog sajma. Ovaj jedinstveni događaj okupio je 43 kreativca iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore, koji su posjetiteljima predstavili vrhunske rukotvorine i proizvode s dušom.



Od odjeće, obuće i torbi, preko nakita i modnih dodataka, do dječjih igračaka, ponuda je bila bogata i raznovrsna, a svaki proizvod nosio je priču o kreativnosti, inovaciji i održivosti. Reakcije kreativaca iz regije bile su izuzetno pozitivne, ističući kako je ovaj događaj odlična prilika za predstavljanje svojih radova široj publici i povezivanje s ljubiteljima dizajna. Art Market je postao mjesto gdje mali brendovi imaju priliku pokazati se, gdje ljubitelji dizajna mogu otkriti unikatne komade, ali i podržati održivu modu koja ima dugoročan utjecaj na našu svakodnevnicu.



„Osjećam se ispunjeno i zahvalno što smo ponovno uspjeli stvoriti jedinstvenu priliku za povezivanje kreativnih ljudi i brendova iz cijele regije. OREA Art Market je više od običnog sajma – to je prostor gdje se slavi kvaliteta, autentičnost i održivost. Kroz svakog izlagača, kroz svaku priču koja stoji iza proizvoda, doprinosimo razvoju lokalnih zajednica, potičemo kreativnost i podržavamo preduzetništvo, a sve to uz posebnu atmosferu koja je svojstvena našem događaju. Vjerujem da će svi koji su posjetili OREA Art Market ponijeti sa sobom ne samo sjajne proizvode, već i inspiraciju, ideje i osjećaj zajedništva koji su uvijek osnovna snaga ovog događaja. Radujemo se već sljedećoj godini, u kojoj ćemo obilježiti 10. OREA Art Market s posebnim događajem!“, s ponosom je istakla suosnivačica OREA platforme, Senita Slipac.