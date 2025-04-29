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M:TEL

Stručna pomoć za svaki dom – „Vaš kućni majstor“ uz m:tel pretplatu

Brza i profesionalna pomoć kada vam je najpotrebnija

Stručna pomoć za svaki dom – „Vaš kućni majstor“ uz m:tel pretplatu.

Marketing

29.4.2025

Da li ste nekada čekali kućnog majstora kada vam je bio neophodan?

Uz m:tel uslugu „Vaš kućni majstor“, u slučaju nepredviđene situacije koja zahtijeva intervenciju, stručnu pomoć možete dobiti odmah, 24 časa dnevno, tokom cijele godine.

Na koje usluge možete računati?
Kao korisnik m:tel paketa integrisanih usluga i Pretplata tarifa, možete računati na stručnu pomoć električara, vodoinstalatera, stolara, staklara ili bravara.

Kako da aktivirate uslugu?
Prilikom potpisivanja ili obnavljanja ugovora na period od 24 mjeseca u najbližem m:tel prodajnom mjestu, podnesite zahtjev za uslugom „Vaš kućni majstor“. Tu ćete dobiti kontakt broj koji možete pozvati u slučaju nepredviđene situacije.

Da li se usluga dodatno plaća?
Usluga „Vaš kućni majstor“ uključena je u mjesečnu cijenu paketa integrisanih usluga i Pretplata Top, Max i Premium tarifa, a u promotivnom periodu do 24. juna ove godine ova usluga je uključena i za Pretplata Plus i Plus NET tarife.

Za ostale Pretplata tarife cijena usluge je 3 KM mjesečno, sa PDV-om.

Koliko puta možete koristiti ovu uslugu?
Uslugu možete koristiti više puta, a u iznosu do 300 KM godišnje za izvršene usluge i do 30 KM za potrošni materijal po intervenciji.

Obezbijedite stručnu pomoć za trenutak kada vam bude neophodna! Za više informacija posjetite najbliže m:tel prodajno mjesto ili pozovite 0800 50 000.

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