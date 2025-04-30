U Banjaluci je, u organizaciji kompanije Hemofarm, održana panel diskusija pod nazivom „Napišimo priču iz početka” na kojoj se razgovaralo o ispravljanju duboko ukorijenih pogrešnih narativa prema ženama. „Za društvo u cjelini je važno da gradimo kulturu međusobne podrške i razumijevanja, posebno u pogledu odnosa prema ženama. Mi, kao društvenoodgovorna kompanija, godinama unazad doprinosimo razbijanju predrasuda, kako o važnim društvenim pitanjima, tako i o stigmi u zdravlju i prevenciji. Podržavajući pozitivne obrasce ponašanja, pričajući dobre priče, pokrećući promjene, zajedno pravimo korake naprijed, ka boljem društvu. Današnjim panelom promovisano je međusobno razumijevanje, jer samo razgovorom možemo podstaknuti i mlade i starije da shvate posljedice svojih postupaka, posebno kad su ti postupci usmjereni na naše majke, supruge, ćerke, sestre..”, rekao je Saša Urošević, direktor Hemofarma u BiH.

Nasilje uglavnom počinje suptilno, a završava ozbiljno . Hemofarm Nasilje uglavnom počinje suptilno, a završava ozbiljno . Hemofarm

Događaj je okupio stručnjake iz ove oblasti koji su raspravljali o društvenim stereotipima, nametnutom narativu i njihovom uticaju na percepciju žena. Ova tema predstavlja sveprisutan problem koji pogađa nemali broj žena, nevezano od uzrasta. „Narativ da se nasilje trpi, krije, opravdava i minimizira duboko je ukorijenjen u tradicionalnim i stereotipnim društvenim normama ponašanja za žene i muškarce. Bez obzira na nivo obrazovanja, mnoge se žene suočavaju s osjećajem sramote, koji se generacijski prenosi i prosto usađuje u suštinu njihovog bića. Na taj način ciklus nasilja se produžava, pa se čini da smo decenijama u začaranom krugu u kojem se njeguje pogrešan narativ o nasilju. Potrebno je da rad na promjeni svijesti o ovim pitanjima započne u najranijoj životnoj dobi i da se nastavi kroz dalje obrazovanje, s ciljem stvaranja okruženja u kojem je moguće otvoreno razgovarati o nasilju i u kojem žene ne osjećaju sramotu kada progovore. Svi mi, kao društvo i pojedinci, imamo odgovornost da doprinosimo stvaranju prostora u kojem svaka žena može da se osjeća bezbjedno i podržano. Prvi korak ka sistemskom radu na promjenama jeste da prepoznamo ovu realnost”, istakla je psihoterapeutkinja Olga Lola Ninković iz Društva psihologa RS. Tokom panela, obrađene su ključne teme kao što su prepoznavanje i reagovanje na nasilje, učinkovita komunikacija sa djecom i odraslima, kao i mogućnosti prevazilaženja negativnih narativa tokom odrastanja.

Nasilje uglavnom počinje suptilno, a završava ozbiljno . Hemofarm Nasilje uglavnom počinje suptilno, a završava ozbiljno . Hemofarm