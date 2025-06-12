Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

SAOPĆENJE ZA JAVNOST

Amko komerc s ponosom nastavlja svoje partnerstvo s međunarodnim turnirom "Sarajevo Trophy 2025"

Ovogodišnji turnir u Sarajevu, od 19. do 22. juna 2025, donosi nove sportske uspjehe i emocije

Amko komerc s ponosom nastavlja svoje partnerstvo s međunarodnim turnirom "Sarajevo Trophy 2025".

Marketing

12.6.2025

Ovaj prestižni turnir okuplja više od 3.000 mladih nogometaša iz devet evropskih zemalja, potvrđujući time da je Sarajevo važno sportsko središte i domaćin vrhunskog nogometnog spektakla za najmlađe. Organizator turnira je Akademija fudbala Sparta, koja već tradicionalno okuplja najbolje mlade talente i aktivno doprinosi promociji sporta i turizma u Kantonu Sarajevo.

Amko komerc s posebnom čašću preuzima ulogu pokrovitelja nagrade „Faris Pendek“, koja se dodjeljuje najboljem odbrambenom igraču turnira. Ova nagrada, ustanovljena u znak sjećanja na talentovanog mladog nogometaša Farisa Pendeka, koji je prerano izgubio život, ima za cilj da očuva uspomenu na njega i istakne vrijednosti zajedništva, sportskog duha i prijateljstva.

Amko komerc – Čuvamo te od zaborava.

Turnir Sarajevo Trophy nije samo sportski događaj – to je prostor gdje se rađaju nova prijateljstva, razvijaju sportske vještine i promovišu vrijednosti fair-playa i timskog duha. Uz podršku Amko komerca i ostalih partnera, Sarajevo Trophy 2025 postaje još veći, snažniji i značajniji događaj za cijelu regiju.

Pozivamo sve ljubitelje sporta da podrže ovaj turnir, uživaju u vrhunskom nogometu i zajedno s nama proslave sport, prijateljstvo i sjećanje na Farisa Pendeka.

Zajedno gradimo mostove sporta, kulture i zajedništva!

# AMKO
# SARAJEVO TROPHY 2025
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.