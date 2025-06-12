Amko komerc s ponosom nastavlja svoje partnerstvo s međunarodnim turnirom "Sarajevo Trophy 2025".

Ovaj prestižni turnir okuplja više od 3.000 mladih nogometaša iz devet evropskih zemalja, potvrđujući time da je Sarajevo važno sportsko središte i domaćin vrhunskog nogometnog spektakla za najmlađe. Organizator turnira je Akademija fudbala Sparta, koja već tradicionalno okuplja najbolje mlade talente i aktivno doprinosi promociji sporta i turizma u Kantonu Sarajevo.

Amko komerc s posebnom čašću preuzima ulogu pokrovitelja nagrade „Faris Pendek“, koja se dodjeljuje najboljem odbrambenom igraču turnira. Ova nagrada, ustanovljena u znak sjećanja na talentovanog mladog nogometaša Farisa Pendeka, koji je prerano izgubio život, ima za cilj da očuva uspomenu na njega i istakne vrijednosti zajedništva, sportskog duha i prijateljstva.