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M:TEL

Putujte pametno - m:GO aplikacija za jednostavno plaćanje parkinga i komunikaciju bez granica

Pomoću m:GO aplikacije, koju možete preuzeti putem Google Play Store-a, App Store-a ili Huawei AppGallery, plaćanje parkinga nikad nije bilo lakše

Putujte pametno - m:GO aplikacija za jednostavno plaćanje parkinga i komunikaciju bez granica. m:tel

Marketing

16.6.2025

Uz m:GO aplikaciju jednostavno plaćajte parking širom regije. Pored gradova u BiH i Srbiji, ova usluga je moguća u Podgorici, Herceg Novom, Nikšiću, Ulcinju, Tivtu, Pljevljima i Žabljaku, a uskoro i u drugim gradovima Crne Gore.

Pomoću m:GO aplikacije, koju možete preuzeti putem Google Play Store-a, App Store-a ili Huawei AppGallery, plaćanje parkinga nikad nije bilo lakše. U samo nekoliko klikova odaberete državu i grad i platite svoje parking mjesto direktno sa svog mobilnog uređaja.

Kako platiti parking putem m:GO aplikacije? Pogledajte u videu.

A kada vas put vodi dalje, ne zaboravite na m:tel tarifne opcije za neometanu komunikaciju i vezu sa onima koji vam najviše znače.

Veliki broj različitih roming tarifnih opcija za gotovo sve zemlje svijeta, prilagođenih za svakog putnika i dužinu boravka, možete aktivirati upravo putem m:GO aplikacije. Obezbijedite internet kada putujete zemljama Evrope ili kad planirate put u SAD, Kinu, Tursku, Tunis, Egipat…

Bez obzira na destinaciju, koristite povoljan internet uz sigurnost u potrošnji i bez iznenađenja na računu!

Dodatne informacije o m:GO aplikaciji, roming tarifnim opcijama i njihovoj aktivaciji potražite na sajtu www.mtel.ba ili putem poziva na 0800 50 000.

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