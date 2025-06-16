Putujte pametno - m:GO aplikacija za jednostavno plaćanje parkinga i komunikaciju bez granica

Pomoću m:GO aplikacije , koju možete preuzeti putem Google Play Store-a , App Store-a ili Huawei AppGallery , plaćanje parkinga nikad nije bilo lakše. U samo nekoliko klikova odaberete državu i grad i platite svoje parking mjesto direktno sa svog mobilnog uređaja. Kako platiti parking putem m:GO aplikacije? Pogledajte u videu .

Uz m:GO aplikaciju jednostavno plaćajte parking širom regije. Pored gradova u BiH i Srbiji, ova usluga je moguća u Podgorici, Herceg Novom, Nikšiću, Ulcinju, Tivtu, Pljevljima i Žabljaku , a uskoro i u drugim gradovima Crne Gore.

A kada vas put vodi dalje, ne zaboravite na m:tel tarifne opcije za neometanu komunikaciju i vezu sa onima koji vam najviše znače.

Veliki broj različitih roming tarifnih opcija za gotovo sve zemlje svijeta, prilagođenih za svakog putnika i dužinu boravka, možete aktivirati upravo putem m:GO aplikacije. Obezbijedite internet kada putujete zemljama Evrope ili kad planirate put u SAD, Kinu, Tursku, Tunis, Egipat…

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