Sumero i Raiffeisen banka: Slavimo uspjehe, nastavljamo ulagati u zajednicu i pojedinca

Povodom velikog jubileja, Sumero je organizovao zajedničko druženje sa zaposlenicima Raiffeisen banke, dugogodišnjim partnerom i pokroviteljem njihovih brojnih aktivnosti. U ulozi volontera, noseći majice s porukom “ Učinimo bolju zajednicu mogućom ”, zaposlenici banke su kao i u prošlim godinama svojim angažmanom na uređenju prostora centra Sumero pokazali koliko zajedništvo, podrška i odgovornost doprinose pozitivnim promjenama.

Ove godine, Sumero obilježava 25 godina rada, a Raiffeisen banka 25 godina poslovanja u Bosni i Hercegovini – svako sa svojom pričom, ali s istom misijom: osigurati nove prilike i kontinuirano ulagati u zajednicu. Njihova dugogodišnja saradnja simbol je zajedničke vizije – stvaranja društva jednakih mogućnosti. Kroz ovaj jubilej predanosti i partnerstva, ističu kako uspješne priče i konkretna djela grade temelje snažnije i pravednije zajednice. U okviru Sumero programa “ Život u lokalnoj zajednici ”, kroz volonterske akcije i društveno odgovorne inicijative Raiffeisen banke, nastavljaju se razvijati održivi modeli podrške – jer svaki uspjeh pojedinca i unutar zajednice pokreće širu društvenu promjenu.

“Naša misija se temelji na uvjerenju da podrška zajednici znači i podršku svakom pojedincu. Kada institucije, poslovni sektor i civilno društvo djeluju zajedno – stvaramo sistemske promjene koje donose stvarne rezultate. Raiffeisen banka je primjer društveno odgovornog partnera koji razumije koliko je važno ulagati u ljude i u njihove snage. Ponosni smo na sve što smo do sada postigli i uvjereni da zajedno možemo još više – jer jedino zajednica u kojoj svako pripada može biti održiva zajednica,” poručio je Haris Haverić, direktor Saveza Sumero.

Iz Raiffeisen banke naglasili su koliko je važna dugoročna društvena odgovornost kompanije kroz partnerstva: “Za nas, 25 godina poslovanja znači i 25 godina odgovornosti prema zajednici. Ponosni smo što naša partnerstva, poput onog sa Sumerom, pokazuju kako se zajedničkim akcijama mogu pokrenuti stvarne promjene. Drago nam je što svojim angažmanom možemo ulagati u ljude, osnaživati lokalne inicijative i zajedno graditi bolju, održivu zajednicu za buduće generacije,” poručili su.

Sumero i Raiffeisen banka zajedno nastavljaju saradnju, ali i svoje aktivnosti za otvorenije i snažnije zajednice – jer 25 godina predanosti zajednici je tek početak.