Mepas okupio više od 350 djelatnika na poslovnoj konferenciji i nezaboravnom sportskom vikendu

Proteklog vikenda Mepas je organizirao još jedne nezaboravne sportske igre u Sarajevu - događaj koji je i ove godine okupio djelatnike iz svih dijelova BiH, te goste iz Hrvatske, u duhu sporta, zajedništva i međusobnog poštovanja. Više od 350 zaposlenika Mepasa provelo je vikend u veselom ozračju, sportskim natjecanjima i iskrenom kolegijalnom druženju, potvrđujući još jednom da je snaga kompanije upravo u ljudima koji je svakodnevno grade. Okupljanje je započelo u petak, u prelijepom ambijentu sarajevskog hotela Hills, gdje su se kolege iz različitih poslovnica imali priliku upoznati i povezati u opuštenoj atmosferi.

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Dan je dodatno je obogatio i edukativni Kick Off program marketing tima Saponije, koji je sudionicima pružio korisne informacije, poticaj za daljnji profesionalni razvoj te zajednički pogled prema budućim poslovnim ciljevima. Subotnje jutro bilo je rezervirano za ono što su mnogi s nestrpljenjem iščekivali - sportska natjecanja. Ekipe su se natjecale u raznim disciplinama: nogometu, košarci, odbojci, stolnom tenisu, badmintonu, biljaru, pikadu, kuglanju, a ove godine uveden je i sve popularniji padel, koji je izazvao veliko zanimanje i oduševljenje među sudionicima. Natjecateljski duh, timska igra, navijanje i pozitivna energija obilježili su cijeli dan. Vikend ispunjen sportom i druženjem zaključen je svečanom večerom, tokom koje su proglašeni pobjednici, a zabava se nastavila do kasno u noć.

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