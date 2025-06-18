Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

ISPRAĆENO PET LETOVA

Hadžić: Bosanskohercegovačke hadžije završile obrede, u Medini slijedi završnica putovanja

Svi su dobro i zdravo, smješteni su u vrlo pristojan hotel u neposrednoj blizini Poslanikove, alejhi selam, džamije, kazao je

Posljednji je let planiran u nedjelju, 22. juna. MINA

E. A. / Mina

18.6.2025

Rukovodilac Ureda za hadž i umru Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Dževad Hadžić potvrdio je da su sve bosanskohercegovačke hadžije uspješno stigle u Medinu, nakon što su prethodno završile hadžske obrede u Mekki.

– Svi su dobro i zdravo, smješteni su u vrlo pristojan hotel u neposrednoj blizini Poslanikove, alejhi selam, džamije. Zadovoljni su smještajem i hranom, te će narednih pet dana provesti u lijepom ambijentu – izjavio je Hadžić.

Dodao je da je u Bosnu i Hercegovinu već ispraćeno pet letova, dok preostalih osam polazaka slijedi u narednim danima.

Posljednji je let planiran u nedjelju, 22. juna, u večernjim satima, čime će hadžijsko putovanje iz BiH biti zaokruženo.

Hadžić je istakao da je kompletna organizacija protekla besprijekorno, zahvalivši svim članovima tima – vodičima, medicinskom osoblju i medijskim radnicima – na vrhunski obavljenom poslu. 

# HADŽ
# UMRA
# DŽEVAD HADŽIĆ
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.