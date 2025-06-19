Sinoć je u prelijepom ambijentu jedne od najpoznatijih bosnaskih kuća – Svrzinoj kući održana svečana ceremonija i dodjela nagrada za učesnike Likovnog konkursa “Život je lijep kada stvaramo zajedno” u organizaciji kompanija LG Electronics i Stanić Trade. Likovni konkurs je organizovan za osnovce sarajevskih škola, te je za cilj imao podizanje svijesti najmlađih o važnosti univerzalnih ljudskih vrijednosti - prijateljstva, solidarnosti, saosjećanja i timskog duha.

Život je lijep kada stvaramo zajedno – Proglašeni pobjednici LG likovnog konkursa za osnovce . LG Život je lijep kada stvaramo zajedno – Proglašeni pobjednici LG likovnog konkursa za osnovce . LG

U prisustvu nagrađenih učenika, njihovih nastavnika, roditelja, predstavnika organizatora, prijatelja i partnera, proslavljen je zajednički uspjeh i važnost ulaganja u razvoj dječije kreativnosti.

+ 1

- Ovim konkursom nismo samo promovisali umjetnost, već i vrijednosti koje nas spajaju – zajedništvo, empatiju i timski duh. Djeca su još jednom pokazala koliko je važno slušati njihov glas i pružiti im prostor za izražavanje - poručili su iz kompanije Stanić Trade, te dodali da se zahvaljuju svim školama i učenicima na učešću, kao i Ministarstvu za odgoj i obrazovanje za podršku.

+ 4