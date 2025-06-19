AdmiralBet vas vodi na Eurobasket: Ljetuj na Kipru i bodri Zmajeve!

Nakon godina teške borbe i upornosti, košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine ponovo se nalazi tamo gdje pripada – među najboljima u Evropi! Eurobasket donosi novu priliku za historiju i nezaboravne trenutke, ali za jaku poruku cijelom kontinentu: Zmajevi ne odustaju!
Jedan od domaćina šampionata je sunčani Kipar – mjesto gdje će se oriti pjesma naših navijača, a dresovi Bosne i Hercegovine zračiti ponos!
I upravo tu možete biti i vi!
AdmiralBet vas vodi na Eurobasket!
Registruj se ovdje i učestvuj!
Sve do 20. jula, svi verifikovani AdmiralBet igrači mogu učestvovati u velikoj nagradnoj igri koja će dvojici srećnih dobitnika donijeti sedam dana mediteranskog uživanja i karte za doživljaj života! A svaki dobitnik vodi sa sobom još jednu osobu – jer sa društvom je ugođaj potpun!
Aranžman obuhvata:
• Povratna avio karta sa svim taksama: Beograd - Larnaka – Beograd
• Transferi aerodrom - hotel – aerodrom
• 6 noćenja sa doručkom u hotelu u Larnaki
• Paket ulaznica za 4 Eurobasket utakmice reprezentacije BiH - protiv Kipra, Španije, Italije i Grčke
• Transferi za utakmice: hotel - dvorana – hotel
• Vodič grupe
Pored glavne nagrade, apsolutno svi učesnici dobijaju dvostruku priliku zavrtiti TOČAK SREĆE koji zagarantovano donosi fantastične bonuse za sportsko klađenje ili kazino.
Kako učestvovati?
U bubnju za veliko izvlačenje će se pronaći svi igrači koji su za vrijeme trajanja nagradne igre ostvarili dva depozita uz odgovarajuće promo kodove, u minimalnom iznosu od po 10 KM.
Uplatom uz odgovarajući promo kod svaki igrač osvaja TOČAK SREĆE i zagarantovano osvaja do 200 KM freebeta ili slot bonusa, odnosno do 400 besplatnih spinova.
Promo kod za 1. Depozit: EUROBASKET1
Promo kod za 2. Depozit: EUROBASKET2
Sve detalje i pravila nagradne igre pronađite OVDJE.
Veliko izvlačenje dobitnika je zakazano za 21. Jul u 18 časova – uz prenos uživo na AdmiralBet Youtube kanalu.
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