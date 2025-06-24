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SENSATION MANGO MARAKUJA

Jedinstven doživljaj okusa tropskih plaža

Novi Sensation Mango Marakuja

Jedinstven doživljaj okusa tropskih plaža.

Marketing

24.6.2025

Porodica Sarajevskog kiseljaka postala je bogatija za još jednog člana - Sensation Mango Marakuja. Ova jedinstvena kombinacija sočnog manga i egzotične marakuje, sa dodatkom limuna i naranče, donosi savršen spoj tropskih voćnih nota sa punoćom okusa.

U želji da tržištu ponudi nešto novo, drugačije i uzbudljivo, Sarajevski kiseljak je razvio jedinstveno osvježavajuće gazirano bezalkoholno piće koje u svaki gutljaj unosi osjećaj ljeta i avanture. Ovaj novi okus u osnovi karakteriše prirodna mineralna voda sa dodatkom prirodne arome, bez vještačkih bojila. Ovi pažljivo birani sastojci garantuju vrhunski kvalitet i užitak.

Sensation Mango Marakuja je savršen za sve prilike, bilo da je riječ o trenutku odmora, druženju s prijateljima ili svakodnevnoj potrazi za osvježenjem. Ovaj okus donosi novu energiju i svježinu dobro poznate senzacije, a svaki gutljaj ovog pića radost i užitak.

Zato, ne propustite priliku da probate ovu delikatnu kombinaciju koja će vas odvesti na tropsko putovanje već pri prvom gutljaju. Uživajte u svakom trenutku i neka Sensation Mango Marakuja postane vaš omiljeni izbor ovog ljeta!

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