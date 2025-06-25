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M:TEL

Prenesi broj i uživaj - čekaju te duple gige i popust na pretplatu

m:tel mreža za najbolju komunikaciju

Prenesi broj i uživaj - čekaju te duple gige i popust na pretplatu. m:tel

Marketing

25.6.2025

Zadrži broj koji znaju svi tvoji prijatelji i pređi u najbolju mrežu u BiH.

Pravi je trenutak za dobru odluku! Ako si korisnik druge mreže, iskoristi izuzetnu m:tel ponudu: duplo niža pretplata u odabranim m:tel Pretplata tarifama tokom 12 mjeseci i duplo više mobilnog neta 24 mjeseca!

Kako da pređeš u m:tel?

• Izmiri obaveze prema prethodnom operatoru i preuzmi potvrdu.

• Podnesi zahtjev i potvrdu u najbližem m:tel prodajnom mjestu.

• Uživaj u šerovanju, strimovanju i surfovanju uz dupli net i punu slobodu komunikacije!

Prenesi svoj broj i uvjeri se u sve pogodnosti m:tel tarifa uz fantastične bonuse, neograničenu komunikaciju i brzi mobilni internet.

Za više detalja pozovi 0800 50 000, posjeti najbliže m:tel prodajno mjesto ili se informiši na mtel.ba.

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