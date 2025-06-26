Najvažniji poslovni događaj jeseni: DRIVE 2025 u Sarajevu.

Nakon prošlogodišnjeg izuzetnog uspjeha, DRIVE Leadership & Talent konferencija 2025 se vraća u Sarajevo – s još snažnijim programom, vrhunskim predavačima i temama koje su ključne za sve koji se bave ljudskim resursima, liderstvom i organizacionim razvojem. Konferencija će se održati 2. oktobra u Hotelu Hills, a slogan Drive the Change ove godine simbolizira zajednički poziv na pokretanje pozitivnih promjena u u oblasti ljudskih resursa.

Trinaest godina posvećenosti razvoju HR zajednice u BiH čini ovu konferenciju jedinstvenom u organizaciji kompanije Alma Career BH / MojPosao.ba. DRIVE nije samo edukativni događaj – to je prostor susreta, inspiracije i dijeljenja iskustava između ljudi koji svakodnevno oblikuju timove, kompanije i organizacione kulture.

Ovogodišnje teme odgovaraju na najvažnija pitanja savremenog poslovanja:

- Budućnost rada: Kako umjetna inteligencija mijenja ulogu HR-a i lidera

- Mitovi i istine o zadržavanju zaposlenika: Šta (ne) drži ljude u vašem timu

- Iskustvo zaposlenika: Kako kreirati kulturu koja privlači i zadržava najbolje ljude

- Liderstvo u izazovnim vremenima: Kako lideri inspirišu promjene i grade otpornost

- Most između generacija: Kako upravljati očekivanjima različitih generacija na radnom mjestu

Na konferenciji nas očekuju i dva izuzetna keynote govornika:

Prof. dr. Armin Trost je renomirani stručnjak iz oblasti HR a i profesor na Furtwangen Univerzitetu, gdje predaje od 2005. godine. Bio je globalni voditelj regrutacije u kompaniji SAP, a zatim deset godina partner u konsultantskoj kući Promerit. Poznat je po svojoj ekspertizi u employer brandingu, upravljanju talentima i prilagodljivom HR u u digitalnom dobu. Kao HR savjetnik, sarađivao je s nekim od najpoznatijih međunarodnih kompanija, uključujući Audi, Bayer, Lufthansa, Deutsche Telekom, Deloitte i KPMG.

Dr. Tobias Zimmermann je vodeći istraživač u StepStone Grupaciji, autor i rukovodilac „Employer Attractiveness“ i drugih ključnih studija o tržištu rada . Analizira ponašanja i očekivanja kandidata te pruža konkretne preporuke kompanijama kako poboljšati privlačnost i zadržavanje talenata, oslanjajući se na podatke o karijernim putevima, održivim praksama i iskustvu kandidata.

„Naš cilj ove godine je da učesnicima pružimo sadržaj koji ne ostaje samo inspiracija za jedan dan, već nešto što mogu odmah primijeniti u svakodnevnom radu. Veliko interesovanje već sada pokazuje koliko postoji potreba za ovakvim susretima i zajedničkim učenjem, te upravo iz tog razloga ovu konferenciju gradimo s puno pažnje, uvjereni da će svaki učesnik ponijeti sa sobom nešto vrijedno: ideju, kontakt, novu perspektivu ili jednostavno osjećaj da nije sam u svemu što nosi svakodnevni rad s ljudima“ ističe Emir Suljović, projektni koordinator u Alma Career BH / MojPosao.ba.

Priznanja za Najbolju HR praksu u BiH!

Ne propustite priliku da vaša praksa zasja! Prijavite je putem linka: https://drive.ba/hr-prakse i budite među 5 odabranih koji će se predstaviti na DRIVE 2025!

Ako želite biti dio zajednice koja oblikuje budućnost rada, DRIVE 2025 je konferencija koju ne smijete propustiti.

Više informacija o programu i registraciji potražite na www.drive.ba.