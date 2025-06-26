Počelo je veliko sezonsko sniženje u svim Fashion Company prodavnicama.

Pripremite se za najbolje modno ljeto do sada – više od 30 brendova očekuje vas s popustima do 50%.

Od četvrtka, 26. juna, svi kupci mogu uživati u sniženjima na kolekciju proljeće/ljeto 2025. u Fashion&Friends, Boss, Hugo, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Guess, Replay i Steve Madden prodavnicama u Banjoj Luci, kao i putem zvanične web stranice fashionandfriends.com i mobilne aplikacije.

Iskoristite ovo ljeto da se obučete u vrhunske modne brendove – jer ove sezone nisu bili povoljniji!

Posjetite Fashion Company prodavnice i pronađite svoje omiljene komade koje ćete nositi cijele sezone.

Ova ponuda je idealna prilika da obnovite garderober s odjevnim komadima svjetski poznatih brendova po najboljim cijenama ove sezone. Predstavljamo vam 10 artikala sniženi čak 50%: