Za uspomene koje se pamte - vrhunski telefoni iz m:tel ponude

U posebnoj julskoj m:tel ponudi otkrijte tri sjajna i pristupačna telefona, odabrana tako da svaki od njih ponudi baš ono što vam treba, uz savršen balans cijene i mogućnosti.

Samsung Galaxy A36 5G 6/128

Idealan za aktivne korisnike, Samsung Galaxy A36 5G nudi veliki Super AMOLED ekran za savršeno vizuelno iskustvo i uživanje u sadržaju. Moćne performanse u kombinaciji sa trostrukom kamerom od 50 MP i odličnom AI podrškom omogućava visoki kvalitet fotografija u svim uslovima, dok dugotrajni rad obezbjeđuje baterija kapaciteta od 5000 mAh.

Elegantan i tanak, Galaxy A36 je odličan izbor za većinu korisnika, potražite u m:tel ponudi uz mjesečnu ratu od 28,38 KM.

Honor X6B 6/256 GB

Sa memorijom koja obezbjeđuje besprijekoran rad i dovoljno prostora za sve vaše potrebe, Honor X6B donosi mnogo razloga da postane vaš izbor.

Izdvaja ga 50 MP AI ultra-jasna glavna kamera sa AI funkcijama i algoritmima za oštre i živopisne fotografije čak i u uslovima slabog osvjetljenja kao i impresivna baterija kapaciteta 5200 mAh sa turbo punjenjem za dugotrajan rad.

Svog savršenog saputnika, Honor X6B potražite u m:tel ponudi uz mjesečnu ratu od 11,90 KM.

Realme Note 60 6/128 GB

Sa modernim dizajnom i popularnim ravnim dizajnom, Realme Note 60 nudi ugodan rad na velikom ekranu. Odlikuje se kvalitetnim performansama i izuzetnom izdržljivošću, dodatno pojačanom ArmorShell zaštitom, čime ovaj model podiže standarde u klasi pristupačnih pametnih telefona. Idealan za početne korisnike kao i sve ostale kojima je važan pouzdan telefon za dugotrajan rad, Realme Note 60 potražite ga u m:tel ponudi uz mjesečnu ratu od samo 10,23 KM.

Svoj novi telefon spojite sa odabranim Pretplata tarifama i uživajte u duplim gigabajtama mobilnog interneta! Izaberite Pretplata Plus sa 10 GB, Pretplata Plus NET ili Pretplata Top sa 50 GB, Pretplata Max sa 100 GB ili Pretplata Premium tarifu sa 200 GB mobilnog interneta svakog mjeseca.

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