Beauty shop Baščaršija – stručna briga o zdravlju vaše kože

Život kože je dinamična ravnoteža, koja je svakodnevno izložena višestrukim unutrašnjim i vanjskim uticajima. Bez obzira na životnu dob i stil života, kontinuiranom njegom, vaša koža može biti preoblikovana i dostići svoj idealan izgled. Pravilna njega kože, važnija je od njenog prirodnog izgleda, bilo da se radi o osjetljivoj, suhoj ili koži sa istaknutim nepravilnostima.

Njega kože mora se provoditi tokom cijelog života, jer samo pravilno i redovno njegovana koža kasnije u životu izgleda onako kako bismo to željeli. Kombinacija primjene različitih krema, losiona i seruma za kožu uvijek je individualna i zahtijeva stručno savjetovanje.

Na svima dobro poznatoj adresi, Obala Kulina bana br. 40, pored dežurne apoteke Baščaršija, nalazi se Beauty shop namijenjen svim osobama koje brinu o zdravlju i adekvatnoj njezi kože. U Beauty shop-u Baščaršija možete pronaći široku paletu kozmetike i dermokozmetike renomiranih svjetskih brendova.

Predani tim stručnjaka JU ''Apoteke Sarajevo'' kroz svoje dugogodišnje iskustvo i znanje pobrinut će se da odgovori na izazove svih problema kože iz domena stručnog savjetovanja.

Savjeti u Beauty shop-u Baščaršija su besplatni i pouzdani, te će vam uvijek pružiti pomoć za unaprijeđenje vaše svakodnevne rutine njege.

Beauty shop vam je na usluzi svakim radnim danom od 08:00 do 20:00 h i subotom od 08:00 do 15:00 sati.

Posjetite Beauty shop Baščaršija, mjesto skrivene oaze mira, lijepe, umirujuće i pozitivne energije.