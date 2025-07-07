HONOR predstavio seriju HONOR 400: Vrhunske AI kamere i moćne performanse dostupne u ponudi BH Telecoma.

HONOR, jedan od vodećih svjetskih proizvođača pametnih telefona, službeno je lansirao novu seriju HONOR 400 koja donosi izvanredne performanse, vrhunsku AI kameru i elegantan dizajn, a sve to po vrlo konkurentnoj cijeni. Serija se sastoji od modela HONOR 400 i HONOR 400 Pro, koji su već danas dostupni u BH Telecomu.

Vrhunske specifikacije

Novi HONOR 400 modeli opremljeni su snažnim Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 procesorom koji omogućava brzo i glatko korisničko iskustvo. Oba uređaja posjeduju 6,7-inčni AMOLED ekran s QHD+ rezolucijom i osvježavanjem od 120 Hz, pružajući izuzetnu oštrinu i fluidan prikaz sadržaja.

Glavna zvijezda ovih uređaja je njihov moćan AI sistem kamera. HONOR 400 i HONOR 400 Pro dolaze s glavnim senzorom od 200 megapiksela, podržavaju AI Super Zoom i dodatne napredne funkcije poput AI Deepfake Detection, što korisnicima donosi vrhunsku kvalitetu fotografija i sigurnost.

Za dugotrajnu upotrebu, oba modela imaju bateriju kapaciteta 5300 mAh, uz podršku za brzo žično punjenje od 100 W i bežično punjenje do 80 W, čime je zagarantovano brzo i efikasno punjenje.

Odlična ponuda u BH Telecomu

Uređaji HONOR 400 i HONOR 400 Pro su sada dostupni u ponudi BH Telecoma po odličnim cijenama. HONOR 400 može biti vaš za samo 1 KM jednokratno uz paket Extra Premium, dok je HONOR 400 Pro dostupan za samo 9,59 KM mjesečno uz paket Extra Premium.

Također, uz kupovinu novog HONOR 400 uređaja na poklon dobijate 12 mjeseci HONOR care garancije, punjač od 66 W, te HONOR Choice Pro slušalice.

Dok uz kupovinu novog HONOR 400 Pro uređaja na poklon dobijate 12 mjeseci HONOR care garancije, punjač od 100 W, bežični punjač od 100 W, te HONOR Choice Earbuds S7.

Za više informacija o specifikacijama i prednostima ovih uređaja, posjetite prodajna mjesta BH Telecoma ili web shop.

O kompaniji HONOR

HONOR je globalni tehnološki brend posvećen pružanju pametnih i inovativnih rješenja koja korisnicima olakšavaju svakodnevni život i istovremeno omogućavaju vrhunski digitalni doživljaj. Serija HONOR 400 nastavak je njihove misije da omoguće pristupačne, ali visokokvalitetne pametne telefone za širu publiku.