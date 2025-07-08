TV program bilo gdje za 0,99 KM mjesečno? Da, može

Zamislite da vam omiljeni sportski program, serije, filmovi i ostali TV sadržaji budu na dohvat ruke gdje god poželite, bez komplikacija i po cijeni koja zvuči nestvarno! m:tel vam donosi m:SAT satelitsku televiziju po nevjerovatnoj promo cijeni od samo 0,99 KM mjesečno za čak 12 mjeseci!

Izaberite svoj m:SAT TV paket: Start, Plus ili Max i obezbijedite svoju TV avanturu gdje god da ste na području Bosne i Hercegovine.

m:SAT je vaša ulaznica u svijet beskrajne zabave, dostupne bilo da ste kod kuće, vikendom na selu ili na odmoru. A, ova posebna ponuda podrazumijeva i:

• Instalaciju i opremu za samo 0,99 KM jednokratno!

• Za Plus i Max pakete, m:tel vam daruje gratis drugi TV priključak!

Priključite se hiljadama zadovoljnih korisnika ove usluge, aktivirajte m:SAT i uživajte u svakom trenutku, gdje god da ste!

Za više informacija i aktivaciju usluge pozovite 0800 50 905 ili se informišite na zvaničnoj web stranici www.mtel.ba.