Planiraš putovanje ili odmor u Bosni i Hercegovini? Ostani povezan uz m:tel turist eSIM

Bilo da istražuješ ljepote naše zemlje, posjećuješ prijatelje ili uživaš u zasluženom odmoru, neophodna ti je pouzdana i brza internet veza. Zato je idealno rješenje za tebe m:tel turist eSIM paket, kreiran baš za putnike u BiH.

Bez brige oko zamjene fizičkih SIM kartica i bez odlaska u prodajno mjesto - svoj eSIM možeš kupiti online, bilo gdje i bilo kada i to po cijeni od 35 KM. Nakon plaćanja, na tvoj e-mail stiže QR kod sa jedinstvenim eSIM brojem i detaljno uputstvo za aktivaciju. Aktiviraš ga jednostavnim skeniranjem koda i pozivom na broj 444, i spreman si za 100 GB brzog mobilnog interneta koji traje sedam dana.

Za one koji žele još više, m:tel nudi i poseban bonus: ukoliko račun dopuniš u roku od mjesec dana nakon aktivacije, dobićeš dodatnih 500 GB interneta na 10 dana za surfovanje, strimovanje i dijeljenje nezaboravnih trenutaka s najbližima.

Iskoristi priliku da tokom svog boravka u BiH budeš uvijek online u najboljoj mreži - bez stresa i komplikacija. Kupovina je jednostavna, a aktivacija brza. Izaberi m:tel turist eSIM i uživaj u svom putovanju punim plućima.

Kupi svoj m:tel turist eSIM na www.mtel.ba i ostani povezan!

Za sve dodatne informacije ili pomoć, m:tel korisnička podrška je dostupna 24/7 na 066 10 10 10.