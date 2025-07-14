Beskamatni kredit za turističke djelatnike u Federaciji BiH.

Razvojna banka Federacije Bosne i Hercegovine, u saradnji s Federalnim ministarstvom okoliša i turizma, uspostavila je povoljnu kreditnu liniju namijenjenu turističkim djelatnicima širom Federacije BiH – bez kamate i bez naknade za obradu kredita – s jasnim ciljem unapređenja i proširenja turističke ponude.

Ova kreditna linija predstavlja jednu od najpovoljnijih mogućnosti finansiranja u sektoru turizma, budući da su i kamatna stopa i svi troškovi obrade u potpunosti subvencionisani od strane resornog ministarstva tokom cijelog perioda otplate.

Maksimalan iznos kredita iznosi 500.000 KM, s rokom otplate do osam godina i mogućnošću odgode plaćanja (grace period) do 12 mjeseci. Za investicije koje premašuju ovaj iznos, korisnicima je na raspolaganju dodatno kreditiranje kroz druge programe Razvojne banke FBiH.

Sredstva iz ove linije mogu se koristiti za finansiranje stalnih sredstava – poput izgradnje novih kapaciteta, povećanja kvaliteta postojećih objekata, izgradnje tematskih sadržaja, smještajnih objekata za tržišta posebnih interesa, pretvaranja soba i apartmana u domaćinstvima u male porodične hotele, obnove tradicijskih kuća u selima i zaseocima, izgradnje eko-sela s pratećim sadržajima, autokampova i sličnih projekata. Kredit je moguće koristiti i za finansiranje tekućih sredstava, potrebnih za svakodnevno poslovanje tokom cijele godine.

Program je dio šireg strateškog pristupa razvoju turizma u Federaciji BiH, koji je definisan kroz ključne dokumente: Strategiju razvoja Federacije BiH 2021–2027, Plan rada Vlade FBiH, Strategiju razvoja turizma 2022–2027, te Strateški plan poslovanja Razvojne banke FBiH za period 2024–2027.

Zainteresirani se mogu informisati putem linka, posjetom jednoj od poslovnica Razvojne banke FBiH u Sarajevu, Mostaru, Livnu, Orašju ili Tuzli, ili slanjem upita na e-mail adresu.