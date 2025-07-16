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TRGUJ.BA

Novi projekat najjače medijske kuće u BiH

Trguj.ba – novi besplatni oglasnik, objavite oglas danas

Novi projekat najjače medijske kuće u BiH. Trguj.ba

Marketing

16.7.2025

Avaz-roto press, najveća i najutjecajnija medijska kuća u Bosni i Hercegovini, pokrenula je novi projekat - besplatni online oglasnik Trguj.ba

Svi oglasi na novoj platformi potpuno su besplatni, što korisnicima pruža jedinstvenu priliku da svoje proizvode, usluge i ponude predstave najširoj publici, bez ikakvih troškova. Trguj.ba omogućava svim građanima i kompanijama da lako i brzo dođu do kupaca, klijenata ili partnera, koristeći snagu najčitanijeg medija u zemlji.

S više od 100 miliona pregleda mjesečno na digitalnim platformama, “Avaz” postavlja nove standarde u oglašavanju i stvara prostor u kojem besplatno oglašavanje postaje dostupno svima.

Novi projekat najjače medijske kuće u BiH. Trguj.ba

Zahvaljujući ogromnom dosegu “Avazovih” digitalnih kanala, svaki besplatni oglas ima priliku doprijeti do najvećeg broja potencijalnih kupaca i klijenata, ne samo u Bosni i Hercegovini, već i širom regiona.

Pokretanjem besplatnog online oglasnika Trguj.ba, avaz-roto press još jednom potvrđuje svoju lidersku poziciju i pokazuje kako inovacijama i praćenjem globalnih trendova dodatno obogaćuje usluge za svoje čitaoce i korisnike.

Registrujte se i objavite oglas – potpuno besplatno na www.trguj.ba

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