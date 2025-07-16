Novi projekat najjače medijske kuće u BiH

Avaz-roto press, najveća i najutjecajnija medijska kuća u Bosni i Hercegovini, pokrenula je novi projekat - besplatni online oglasnik Trguj.ba

Svi oglasi na novoj platformi potpuno su besplatni, što korisnicima pruža jedinstvenu priliku da svoje proizvode, usluge i ponude predstave najširoj publici, bez ikakvih troškova. Trguj.ba omogućava svim građanima i kompanijama da lako i brzo dođu do kupaca, klijenata ili partnera, koristeći snagu najčitanijeg medija u zemlji.

S više od 100 miliona pregleda mjesečno na digitalnim platformama, “Avaz” postavlja nove standarde u oglašavanju i stvara prostor u kojem besplatno oglašavanje postaje dostupno svima.