Ušće se trese u znaku Guns N’ Roses: najveća bina u Evropi spremna za rock spektakl sutra.

Još samo jedan dan dijeli nas od nastupa jednog od najvećih bendova svih vremena. Guns N’ Roses stižu na Ušće, a sve je spremno za rok događaj kakav ovaj grad do sada nije vidio.

Na mjestu gdje se spajaju dvije rijeke, izgrađena je najveća bina u Evropi ove godine – tehničko čudo koje dominira prostorom i postavlja nove standarde u produkciji velikih koncerata na otvorenom. Iza ove gigantske konstrukcije stoji tim domaćih stručnjaka – kompanija SKYMUSIC, koja je donijela produkciju svjetskog ranga pravo u srce Beograda.

Ono što ovaj koncert čini posebno značajnim jeste činjenica da Guns N’ Roses prvi put nastupaju u Beogradu u svojoj originalnoj postavi – Axl Rose, Slash i Duff McKagan zajedno na sceni pred domaćom publikom. Oko 50.000 fanova iz zemlje, regije i šire već je u pokretu ka Ušću, spremni za spektakl koji se dugo priželjkivao.