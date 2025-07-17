Ušće se trese u znaku Guns N’ Roses: najveća bina u Evropi spremna za rock spektakl sutra.

Još samo jedan dan dijeli nas od nastupa jednog od najvećih bendova svih vremena. Guns N’ Roses stižu na Ušće, a sve je spremno za rok događaj kakav ovaj grad do sada nije vidio.
Na mjestu gdje se spajaju dvije rijeke, izgrađena je najveća bina u Evropi ove godine – tehničko čudo koje dominira prostorom i postavlja nove standarde u produkciji velikih koncerata na otvorenom. Iza ove gigantske konstrukcije stoji tim domaćih stručnjaka – kompanija SKYMUSIC, koja je donijela produkciju svjetskog ranga pravo u srce Beograda.
Ono što ovaj koncert čini posebno značajnim jeste činjenica da Guns N’ Roses prvi put nastupaju u Beogradu u svojoj originalnoj postavi – Axl Rose, Slash i Duff McKagan zajedno na sceni pred domaćom publikom. Oko 50.000 fanova iz zemlje, regije i šire već je u pokretu ka Ušću, spremni za spektakl koji se dugo priželjkivao.
U 14 sati otvara se PARTY ZONA – mjesto okupljanja, susreta, pripreme i podizanja uzbuđenja pred spektakl koji slijedi. Kapije glavnog koncertnog prostora otvaraju se u 17 sati, a atmosferu će dodatno zagrijati kultna američka hip-hop grupa Public Enemy, koja na binu izlazi u 19 sati.
Guns N’ Roses sutra na Ušću donose bezvremenske hitove, neobuzdanu energiju i zvuk koji je obilježio generacije. Od „Welcome to the Jungle“ do „November Rain“, svaki refren će biti himna desetinama hiljada posjetilaca iz cijelog svijeta koji su u Beograd stigli upravo zbog ovog spektakla.
Važna napomena za sve posjetioce
Ovaj događaj je cashless – hrana i piće mogu se plaćati isključivo putem tokena. Kako biste izbjegli redove i čekanje, preporuka je da svoje tokene unaprijed obezbijedite putem aplikacije Efinity.
Detaljna uputstva i više informacija možete pronaći ovdje:
Ulaznice za koncert dostupne su putem sajta efinity.rs, besplatne aplikacije Efinity, u TC Rajićeva (I sprat), na prodajnim mjestima Sava Centra, Beogradske Arene, Doma omladine Beograda, kao i na više od 1000 Moj kiosk lokacija širom zemlje.