Avaz objavio poziv za izvođenje radova na luksuznom naselju Horizont Residences.

Kompanija Avaz Estate d.o.o. Sarajevo otvorila je javni poziv za dostavljanje ponuda za izvođenje armirano-betonskih radova u okviru prve faze izgradnje modernog stambeno-poslovnog kompleksa Horizont Residences – naselja koje će u narednim godinama postati sinonim za savremeni život u glavnom gradu BiH.
Smješten u ulici Džemala Bijedića, tik uz hotel Radon Plaza, Horizont Residences donosi potpuno novu filozofiju stanovanja, gdje su udobnost, sigurnost i prirodno okruženje stavljeni u prvi plan.
Horizont Residences prostire se na ukupnoj površini od 42.000 m²,. a čini ga sedam moderno dizajniranih zgrada koje će sadržavati ukupno 401 stambenu jedinicu, poslovne prostore te 998 podzemnih garažnih mjesta.
Jedna od ključnih karakteristika naselja je potpuno podzemni saobraćaj, čime se osigurava maksimalna sigurnost i mir za sve stanare, dok je prostor između zgrada namijenjen zelenim površinama, šetnicama, parkovima i malim trgovima koji podstiču zajedništvo i boravak na otvorenom.
Ovo nije samo stambeni projekt – Horizont Residences je promišljena zajednica, dizajnirana da odgovori na potrebe savremenog života, uz visok nivo kvalitete i ekološke svijesti.
Predmet javnog poziva
Poziv se odnosi na izvođenje kompletnih armirano-betonskih radova u sklopu prve faze izgradnje naselja.
Uslovi za učešće
Pravo učešća imaju pravna i fizička lica koja ispunjavaju sljedeće uslove:
• Registrovani su za obavljanje građevinskih radova,
• Imaju iskustvo u izvođenju sličnih projekata (minimalno 3 referentna projekta u posljednjih 5 godina),
• Posjeduju odgovarajući stručni kadar i mehanizaciju,
• Imaju uredno porezno-finansijsko poslovanje (potvrde Porezne uprave i Uprave za indirektno oporezivanje),
• Mogu garantovati izvođenje radova u skladu s tehničkom dokumentacijom, rokovima i standardima kvaliteta.
• Da obezbijede bankovnu garanciju.
Sadržaj ponude?
Ponuda mora sadržavati:
• Ponuđenu cijenu (detaljni predmjer i predračun radova),
• Dokaz o registraciji i ovlaštenju za izvođenje radova,
• Spisak referenci i kontakt podaci investitora,
• Rok izvođenja radova,
• Garancije na izvedene radove,
• Izjavu o raspoloživosti radne snage i mehanizacije.
• U slučaju izbora ponuđača, obaveza dostavljanja:
- Izvođačke garancije za uredno izvršenje ugovora
- Garancije na kvalitet izvedenih radova
Rok i način dostave ponuda
Rok za dostavljanje ponuda je 31.07.2025.
Ponude se dostavljaju putem pošte ili lično u zatvorenoj koverti na adresu:
"Avaz Estate" d.o.o. Sarajevo
Ulica Džemala Bijedića 185
71000 Sarajevo
(sa naznakom: “Ponuda za izvođenje armirano-betonskih radova – NE OTVARATI”)
Dodatne informacije i uvid u dokumentaciju:
Troškovi za izdavanje dokumetancije potrebne za prijavu na javni poziv iznose 2000,00 KM na račun broj: 3383202251251669, Unicredit Bank d.d. Sarajevo, u svrhu preuzimanja projektne dokumetancija za prijavu na javni poziv.
Ponuđači mogu preuzeti tehničku dokumentaciju (uz predočen dokaz o uplati) radnim danima od 8:00 do 16:00 sati, uz prethodnu najavu na e-mail: [email protected] ili broj telefona +387 33 766 603.
Napomena:
Investitor zadržava pravo da prihvati ili odbije bilo koju ponudu, djelimično ili u cijelosti, bez obaveze obrazloženja i bez ikakvih obaveza prema ponuđačima.