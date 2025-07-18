Bijeljina dobila novo dječije igralište: Vrijedna donacija kompanije m:tel

18.7.2025

Kompanija m:tel nastavila je svoju misiju društveno odgovornog poslovanja donacijom još jednog dječijeg igrališta, ovog puta u Bijeljini. Igralište čija je vrijednost 95.000 KM, svečano su otvorili gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović i direktor Sektora za logistiku kompanije m:tel, Biljana Ćejić.

Novoizgrađeno igralište, smješteno u naselju „Bijele zgrade“, opremljeno je modernim i bezbjednim rekvizitima za igru, a namijenjeno je djeci svih uzrasta. Cilj ove donacije je unapređenje kvaliteta života najmlađih sugrađana i stvaranje sigurnog prostora za igru, druženje i razvoj.

Ovo igralište nije samo prostor za igru, već i potvrda naše posvećenosti lokalnoj zajednici. Iako materijalno značajna, najveća vrijednost ove donacije upravo je u dječijim osmijesima, novim prijateljstvima i uspomenama koje će nastajati na ovom igralištu. Zadovoljstvo nam je što se i Bijeljina upisala na mapu lokalnih zajednica koje imaju m:tel igralište”, izjavio je ovom prilikom Stefan Ličina, šef Službe za odnose sa javnošću kompanije m:tel.

Gradonačelnik Bijeljine, Ljubiša Petrović, zahvalio je kompaniji m:tel na značajnoj donaciji, ističući važnost partnerstva između javnog i privatnog sektora.

Zahvaljujem kompaniji m:tel što su prepoznali potrebe naše zajednice i još jednom pokazali da su društveno odgovorna kompanija. Svaki ovakav projekat koji je usmjeren ka djeci je ulaganje u budućnost našeg grada”, istakao je Petrović.

Ovaj projekat predstavlja još jedan u nizu primjera kako kompanija m:tel ulaže u razvoj zajednica širom BiH, potvrđujući svoju ulogu pouzdanog partnera ne samo u oblasti telekomunikacija, već i u društvenom razvoju.

